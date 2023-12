Na rynku jest dużo specyfików do czyszczenia i nabłyszczania płytek. Jednak te domowe są tanie i skuteczne, a jednocześnie działają delikatnie, nie naruszając powierzchni. Pamiętaj jednak, by octu nie używać regularnie.

Jego częste stosowanie może doprowadzić do zmatowienia płytek. Za to raz na miesiąc, czy dwa, pomoże usunąć osad i silniejszy brud. Jeśli myjesz kafelki regularnie, czyli co tydzień, świetnie sprawdzi się woda z dodatkiem szamponu do mycia włosów. Kafelki umyj miękką gąbką z jego dodatkiem.

Wytrzyj do sucha, a następnie zabezpiecz, polerując szmatką z mikrofibry nasączoną olejem lnianym.

Od tego zacznij mycie kafelków?

Na początku płytki omieć z kurzu zmiotką. Nie tylko te na podłodze, ale i na ścianach. To ważne, bo zapobiegnie to rozcieraniu brudu. Następnie, płytki, które nie są szkliwione, przetrzyj gorącą wodą. Spowoduje to rozszerzenie porów i łatwiej będzie je czyścić. Jeśli płytki są szkliwione, pomiń ten etap. Przecieraj płytki miękką gąbką lub specjalną miękką szczotką do mycia glazur. Unikaj ostrych gąbek typu scrubber (skrobaki), bo mogą uszkodzić powierzchnie płytek. Mikroubytków nie będzie widać gołym okiem, ale z czasem płytki zmatowieją, a brud będzie w nie łatwiej wchodził.

Jak czyścić płytki w kuchni?

Z osadem z tłuszczu najlepiej poradzi sobie woda z płynem do mycia naczyń i solą emską. Rozpuść tabletkę soli w szklance z wodą, dodaj 2-3 krople płynu do mycia naczyń. Zwilż gąbkę roztworem i umyj glazurę, wytwarzając pianę. Zostaw na kwadrans i zmyj wodą. Następnie umyj fugi pomiędzy nimi. Przygotuj pastę z sody i octu spirytusowego w proporcji 1:1, czyli np. 3 łyżki sody i 3 łyżki octu. Nanieś pastę specjalną wąską szczotką do fug, lub starą szczoteczką do mycia zębów. Potrzyj fugi. Zostaw na 20 minut. Spłucz wodą.

Następnie spryskaj kafelki wodą z octem i sokiem cytrynowym. Roztwór przygotujesz z 1 szklanki wody, ½ szklanki octu i 1 łyżki cytryny. Wytrzyj kafelki do sucha ręcznikiem papierowym. Na koniec warto zabezpieczyć kafelki, przecierając je szmatką z mikrofibry nasączoną niewielką ilością nabłyszczacza do zmywarek.

Jak czyścić płytki w łazience?

W łazience największym problemem utrudniającym doczyszczenie płytek są osady z mydła lub pleśń. Usuniesz je, stosując mieszankę octu, amoniaku i boraksu. Wymieszaj 1/2 szklanki octu spirytusowego, 1/2 szklanki amoniaku i 1/4 szklanki boraksu. Umyj roztworem kafelki i fugi. Zostaw go na 20 minut. Zmyj wodą. Jeśli mamy szczoteczkę elektryczną ze zużytą głowicą, możemy posypać ją proszkiem do pieczenia i delikatnie dociskając, wyszorować fugi. Fugi umyjesz też zwykłą szczotką typu żelazko. Zwilż włosie wodą, posyp proszkiem do pieczenia. Nanieś na fugi.

Zostaw na kwadrans i spłucz wodą. Glazury i fugi spryskaj ciepłą wodą z dodatkiem octu i kwasku cytrynowego. Na 1 szklankę wody wlej ½ szklanki octu i wsyp 1 łyżkę kwasku cytrynowego. Wytrzyj do sucha. Zabezpiecz płytki i fugi przed rozwojem pleśni, polerując je woskiem do karoserii samochodowej. Niewielką ilość wosku nanieś szczoteczką z mikrofibry i poleruj, aż się ładnie rozprowadzi na glazurze.