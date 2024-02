Współczesne ekrany telewizorów i zanieczyszczenia na nich

Dzisiaj w naszych domach królują głównie telewizory LCD, LED OLED i plazmowe. Ich ekrany składają się z wielu warstw. Najbardziej zewnętrzną stanowi zawsze cienka warstwa szkła. To ona jest najistotniejsza, kiedy mowa o czyszczeniu ekranu telewizora. Jest to tzw. warstwa ochronna, która chroni ekran i odpowiada za zachowanie odpowiednich właściwości obrazu. Warstwa ta jest dużo delikatniejsza i podatna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia – w tym zarysowania – niż zwykła szyba w oknie. Ekrany współczesnych telewizorów są zdecydowanie bardziej wrażliwe od swoich kineskopowych poprzedników.

Zanieczyszczeniem, które najczęściej pojawia się na telewizorze jest kurz, pokrywający zarówno ekran jak i jego obudowę. Ponadto na samym ekranie często pojawiają się odciski palców i tłuste plamy. Te ostatnie występują szczególnie w sytuacji, w której w naszym domu króluje otwarta przestrzeń i salon połączony jest z kuchnią. Wówczas para i tłuszcz – nieodłączny element gotowania – docierają do ekranu telewizora. Warto mieć na uwadze, że zanieczyszczenia na telewizorze zawierają liczne bakterie, wirusy i grzyby. Należy więc regularnie się ich pozbywać.

Reklama

Reklama

Jak wyczyścić ekran telewizora: czego unikać?

Do czyszczenia ekranu telewizora nie powinno używać się środków zawierających alkohol. Może on stać się – szczególnie w przypadku częstego stosowania – przyczyną uszkodzeń, a w tym m.in. zmatowienia. Z tego powodu niewskazane jest używanie płynów do mycia szyb. Większość z nich w swoim składzie posiada właśnie alkohol. Do czyszczenia ekranu telewizora nieodpowiednie są również nawet najbardziej delikatne gąbki, ręczniki papierowe i papier toaletowy. Mogą spowodować drobne zarysowania.

Jak wyczyścić ekran telewizora? Sprawdzone sposoby

Do czyszczenia ekranów przeznaczone są specjalistyczne środki, a wśród nich m.in. chusteczki, płyny i pianki. Są one jednak dosyć drogie. Na szczęście istnieją tańsze, domowe sposoby pozwalające uzyskać czysty ekran telewizora.

Czyszczenie telewizora należy zawsze zacząć – ze względów bezpieczeństwa – od wyłączenia go od źródła zasilania. Jeśli wcześniej był uruchomiony, lepiej odczekać kilka minut, aby całkowicie ostygł. Do czyszczenia ekranu telewizora najlepsza będzie ściereczka wykonana z mikrofibry, która posiada właściwości antystatyczne, dzięki czemu zapobiega przyciąganiu kurzu przez ekran. Sprawdzi się tu zarówno mniejsza przeznaczona do okularów jak i większa dedykowana do czyszczenia większych powierzchni. Ekran telewizora należy czyścić delikatnie, bez wywierania na niego dużego nacisku. Najlepiej wykonywać koliste i jednostajne ruchy.

Najprostszy i jednocześnie najbezpieczniejszy sposób na wyczyszczenie ekranu telewizora to dokładne przetarcie go wspomnianą suchą ścierką z mikrofibry. Jeśli jednak po tej czynności pozostaną plamy czy ślady, można ściereczkę delikatnie zwilżyć w letniej wodzie i ponownie przystąpić do czyszczenia. Niezwykle ważne jest, aby ścierka została dokładnie pozbawiona nadmiaru wody. Powinna być jedynie wilgotna. Kolejnym krokiem w przypadku najbardziej uporczywych zanieczyszczeń jest przetarcie ekranu ścierką namoczoną w wodzie z odrobiną płynu do naczyń.

Po wytarciu ekranu za pomocą kolistych ruchów, należy przetrzeć i wypolerować go suchą ścierką. Po zakończonym czyszczeniu warto jeszcze przez kilka minut powstrzymać się od włączenia telewizora. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że jego ekran jest na pewno całkowicie suchy.

Zamiast płynu do wody możemy dodać ocet w proporcji 1:1. Ten kuchenny środek, którego właściwości od dawna wykorzystywane są w czasie sprzątania, sprawdzi się również podczas czyszczenia telewizora.