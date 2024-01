Głównymi przyczynami zatkanego zlewu są resztki jedzenia, tłuszcz, fusy z herbaty czy małe odpadki, które nieumyślnie trafiają do odpływu. Ważne jest, aby raz do roku wyczyścić syfon i unikać wpuszczania do zlewu substancji, które mogą się tam zebrać i utworzyć zator.

Na co warto uważać

Tłuszcze i oleje, które są wylewane do zlewu, mogą zastygać w rurach, tworząc twardy zator. Z czasem tłuszcz gromadzi się, zwężając przepływ wody i ostatecznie prowadząc do zablokowania zlewu.

Rzeczy takie jak makaron, ryż czy inne produkty, które pęcznieją po kontakcie z wodą, mogą również przyczyniać się do zapychania zlewu. Rozszerzają się w rurach, tworząc zator.

W starszych domach rury mogą być węższe i sprzyjać tworzeniu się zatorów. Dlatego raz w miesiącu warto użyć prostego triku, który usunie ewentualne zatory.

Naturalne odtykanie zlewu

Ta naturalna substancja jest znacznie bezpieczniejsza dla środowiska i zdrowia użytkowników niż wiele agresywnych środków chemicznych. Ma zdolność do rozpuszczania tłuszczów i innych organicznych zanieczyszczeń, co sprawia, że jest skuteczna w usuwaniu blokad w zlewie.

Oprócz udrożnienia zlewu substancja ta ma również właściwości antybakteryjne i neutralizujące nieprzyjemne zapachy.

W przeciwieństwie do agresywnych środków chemicznych jest delikatniejsza dla rur, co jest szczególnie ważne w starszych instalacjach.

Mowa tutaj o kwasku cytrynowym.

Jak stosować krok po kroku

Najpierw przygotuj roztwór. W tym celu zagotuj 1 litr wody. Dodaj do gorącej wody około 4 łyżki kwasku cytrynowego. Mieszaj, aż kwasek cytrynowy całkowicie się rozpuści.

Następnie powoli wlej przygotowany roztwór do zlewu. I pozostaw na 30 minut. Pozwoli to kwaskowi cytrynowemu na działanie na zatory i osady.

Po upływie wymaganego czasu spłucz zlew dużą ilością ciepłej wody, aby usunąć rozpuszczone zanieczyszczenia.

W przypadku uporczywych zatorów proces można powtórzyć.

Regularne stosowanie kwasku cytrynowego (np. raz w miesiącu) może pomóc zapobiegać przyszłym zatorom.

Jeśli kwasek cytrynowy nie działa, rozkręć i umyj syfon. Syfon to u-kształtna rura pod zlewem. Jest ona często miejscem gromadzenia się zanieczyszczeń. Czyszczenie jej raz w roku może zapobiec powstawaniu zatorów.

Co może pomóc na co dzień

Warto mieć w zlewie założone sitko odpływowe. Sitko odpływowe to prosty, ale skuteczny sposób na złapanie większych cząstek, które mogłyby zatkać odpływ.

Raz na 2-3 tygodnie możesz dodatkowo zastosować sól. Sól kuchenna w połączeniu z gorącą wodą jest doskonałym środkiem do udrażniania zlewu.

Wsyp pół szklanki soli bezpośrednio do odpływu, a następnie zalej go wrzątkiem. Sól pomoże rozpuścić tłuszcz i inne zanieczyszczenia, a gorąca woda spłucze je.

Podobnie jak kwasek cytrynowy, tylko nieco delikatniej, działa sok wyciśnięty z cytryny.