Dlaczego częsta wymiana gąbki jest tak ważna?

Trond Møretrø, badacz z Nofima (Norweskiego Instytutu Badań Żywnościowych), autor jednego z badań opublikowanych w "Journal of Applied Microbiology", stwierdza, że na jednej gąbce do mycia naczyń może znajdować się więcej bakterii niż ludzi na całej Ziemi. Analiza często używanych gąbek do naczyń ujawniła niepokojące fakty. Na pojedynczej gąbce może znajdować się do 82 miliardów bakterii i 362 różne rodzaje mikroorganizmów. Takie odkrycie może szokować, zwłaszcza gdy większość osób decyduje się na wymianę gąbki tylko wtedy, gdy jest ona wyraźnie zużyta.

Zużyta gąbka do naczyń – konsekwencje dla zdrowia

Na każdym centymetrze kwadratowym może być ponad milion bakterii, w tym groźne dla naszego zdrowia patogeny E. Coli czy Salmonnella. Te szkodliwe drobnoustroje mogą powodować różnego rodzaju problemy zdrowotne, takie jak na przykład problemy ze strony przewodu pokarmowego.

Jak często należy wymieniać gąbkę do naczyń?

Eksperci zalecają wymianę gąbki co 5-7 dni, a w niektórych przypadkach nawet co 2-3 dni. Należy to robić bezwzględnie, gdy:

gąbka jest brudna i śmierdzi

gąbka jest poszarpana lub podziurawiona

gąbka używana była do mycia surowego mięsa.

Jak dbać o gąbkę do naczyń, aby przedłużyć jej żywotność?

Po każdym użyciu dokładnie wypłucz gąbkę w ciepłej wodzie z mydłem.

Wyciśnij nadmiar wody i pozostaw gąbkę do wyschnięcia w przewiewnym miejscu.

Nie zamykaj mokrej gąbki w szczelnym pojemniku.

Zamocz gąbkę w roztworze 1:1 wody i octu. Opcjonalnie możesz dodać jeszcze kilka łyżek sody oczyszczone albo kwasku cytrynowego.

Zamocz na całą noc gąbkę w roztworze wody i kilkunastu kropel olejku herbacianego.

Włóż wcześniej namoczoną w wodzie gąbkę do mikrofalówki na 30 sekund.

Alternatywy dla gąbek kuchennych

Jeśli częsta wymiana gąbki wydaje się uciążliwa lub nieekologiczna, możesz rozważyć alternatywy, takie jak szczotki do naczyń, które są łatwiejsze do czyszczenia i dezynfekcji, ściereczki z mikrofibry, które można regularnie prać w wysokiej temperaturze, aby zabić bakterie lub naturalne, biodegradowalne ściereczeki o właściwościach antybakteryjnych.