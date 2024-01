Szczególnie ważne jest utrzymanie w czystości miejsc takich jak kabina prysznicowa, która jest codziennie narażona na osad z kamienia i mydła. Do tradycyjnych metod należy stosowanie gotowych środków czyszczących, które są skuteczne, ale często zawierają silne chemikalia. Alternatywą są domowe, ale równie efektywne mieszaniny. Naturalne składniki nie tylko świetnie radzą sobie z kamieniem i osadem, są bezpieczne dla środowiska i skóry oraz mogą sprawić, że kabina pozostanie czysta na dłużej, niż gdy zastosujemy kupne środki.

Jakie środki do czyszczenia będą przydatne

Wiele osób szuka efektywnych i łatwych sposobów na utrzymanie czystości w swojej kabinie prysznicowej bez konieczności sięgania po drogie lub agresywne środki chemiczne. Na szczęście, istnieją sprawdzone domowe metody, które są równie skuteczne. Do gruntownego czyszczenia przydadzą się gąbka, miękka szczotka, ściągaczka i ściereczka z mikrofibry. Szczotka pomoże usunąć trudniejsze zabrudzenia, a gąbka delikatnie oczyści powierzchnię, nie pozostawiając zarysowań, zaś ściągaczka pomoże usunąć wodę bez zostawiania smug. Do sucha wytrzesz drzwi kabiny, używając ściereczki z mikrofibry. Taka ściereczka nie zostawi na szybach włókien.

Jak pozbyć się osadów z mydła i twardej wody

Domowy sposób, który zaskakuje swoją skutecznością, polega na użyciu octu i sody oczyszczonej.

Wymieszaj równą ilość octu i sody oczyszczonej, aby uzyskać pastę. Pasta będzie się pienić. Nałóż ją szybko na zabrudzone miejsca i pozostaw, aż przestanie się pienić. Następnie dokładnie spłucz wodą. Piana sodowo-octowa jest dobra do usuwania starego osadu z kamienia i mydła.

Jeśli osady są mniejsze, możesz spróbować użyć samego octu białego. Wystarczy zmieszać go z wodą w proporcji 1:1 i użyć do spryskania całej kabiny. Pozostaw na kilka minut, a następnie spłucz.

Trudne plamy możesz posypać też bezpośrednio sodą oczyszczoną i delikatnie szorować mokrą gąbką. Dla silniejszego działania można przygotować pastę z sody i niewielkiej ilości wody (pasta powinna być gęsta).

Choć to może zabrzmieć zaskakująco, coca-cola może być także użyta do usuwania osadu z kamienia. Jej kwasowość pomaga rozpuścić kamień, co czyni ją skutecznym środkiem czyszczącym. Wystarczy wylać napój na zabrudzoną powierzchnię, odczekać kilka minut, a następnie spłukać.

Jak nabłyszczyć skrzydła kabiny

Cytryna działa jak naturalny środek czyszczący, odświeżacz, a do tego nabłyszczacz. Warto przetrzeć nią szyby kabiny. Przekrój cytrynę na pół i użyj jej do szorowania powierzchni kabiny. Kwas cytrynowy pomoże usunąć zabrudzenia i pozostawi przyjemny zapach.

Alternatywą dla octu i cytryny jest kwasek cytrynowy. Roztwór wody z kwaskiem cytrynowym jest mniej intensywny w zapachu niż ocet, ale równie skuteczny w usuwaniu osadu z kamienia i mydła.

Rozpuść 1 łyżkę kwasku cytrynowego w 1 litrze ciepłej wody.

Przelej roztwór do butelki z rozpylaczem.

Rozpyl na powierzchnię kabiny prysznicowej, pozostaw na kilka minut, a następnie dokładnie spłucz wodą.

Naturalnym środkiem dezynfekującym, który sprawia, że nie ma smug, jest alkohol (wódka lub spirytus). Możesz użyć dowolnego bezbarwnego alkoholu spożywczego do spryskania i wytarcia powierzchni kabiny. Pomoże to w usunięciu bakterii i zapewnieni lśniącą czystość.

Jak pozbyć się pleśni i odświeżyć kabinę

Na koniec, dla zapobiegania pleśni użyjmieszanki wody z olejkiem z drzewa herbacianego. Na 1 szklankę przegotowanej wody dodaj 10 kropli olejku z drzewa herbacianego. Przelej roztwór do spryskiwacza. Spryskaj kabinę prysznicową i pozostaw do wyschnięcia. Olejek działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Dobre wentylowanie łazienki pomoże zapobiegać gromadzeniu się wilgoci i pleśni.

Jak dbać o kabinę prysznicową na co dzień

Kluczowym elementem w utrzymaniu czystości kabiny prysznicowej jest zapobieganie. Po każdym prysznicu warto spłukać kabinę wodą i osuszyć ją za pomocą ściągaczki do wody, co pomoże uniknąć powstawania smug i osadów.

Możesz do czyszczenia kabiny raz w tygodniu używać mydła marsylskiego. Naturalne mydło marsylskie jest łagodne, ale skuteczne w usuwaniu brudu i plam. Wystarczy zrobić roztwór mydła w ciepłej wodzie i użyć go do mycia kabiny, a następnie spłukać.

2-3 łyżki startej kostki mydła marsylskiego lub około 2-3 łyżki płynnego mydła marsylskiego rozpuść w 1 litrze ciepłej wody.

lub około 2-3 łyżki płynnego mydła marsylskiego rozpuść w 1 litrze ciepłej wody. Roztworem, przy pomocy gąbki, umyj kabinę.

umyj kabinę. Ściągaczką usuń wodę z szyb.

usuń wodę z szyb. Wytrzyj do sucha szyby kabiny, używając ściereczki z mikrofibry (nie zostawia włókien).

Najważniejszym aspektem w utrzymaniu kabiny prysznicowej w doskonałej kondycji jest regularność. Czyszczenie raz na tydzień przy użyciu wybranych metod pozwoli cieszyć się lśniącą i higieniczną kabiną przez długi czas.