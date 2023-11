Na rynku jest kilka rodzajów wanien. Od tego, z jakiego materiału jest wykonana dana wanna, zależy jej czyszczenie. Najczęściej spotykane są wanny akrylowe, żeliwne i stalowe

Jak wyczyścić wannę akrylową

Wanna akrylowa może być wykonana z samego akrylu lub z dodatkiem żywicy poliestrowej z włóknem szklanym. Takie wanny są odporne na zarysowania, ale i tak nie czyść ich gąbką z ostrzejszą stroną czy szczotką. Możesz spowodować powstanie mikrorys i brud łatwiej wniknie lub zmatowić wannę. Zwłaszcza jeśli wanna ma antybakteryjną powłokę, lepiej pozostań przy miękkiej ściereczce.

W wannie akrylowej, dzięki gładkiej powierzchni, kamień osadza się wolniej. Jednak nawet jeśli nie widać gołym okiem brudu, należy regularnie ją odkażać. Najprościej umyć wannę proszkiem do prania. Po kąpieli spuść wodę. Wsyp trochę proszku do prania. Miękką gąbką nasączoną wodą rozetrzyj go po całej wannie. Zrób do delikatnie. Proszek zostaw na kwadrans. Spłucz dokładnie. Następnie przetrzyj odpływ octem.

Nie stosuj środków, które mają w składzie alkohol, aceton, amoniak, karbinol, formyl, formaldehyd. Substancje te mogą uszkodzić akryl.

Jak wyczyścić wannę żeliwną

Wanny żeliwne zwykle pokryte są emalią. Dlatego nie powinno się używać żadnych preparatów o właściwościach ściernych. Uszkodzą emalię i zacznie wchodzić rdza. Najlepiej taką wannę myć płynem do mycia naczyń i miękką gąbką. Wannę pokryj wytworzoną pianą z wody i płynu. Zostaw na kwadrans. Spłucz wodą.Jeśli są ślady rdzy czy kamienia, nałóż na nie pastę zrobioną z sody oczyszczonej i wody (łyżka sody i łyżka wody). Zostaw na 1 godzinę. Po godzinie spłucz. Odpływ przemyj octem. Octem usuniesz także osady z mydła, których nie usunął płyn do mycia naczyń.

Jak wyczyścić wannę stalową

Podobnie jak wanna żeliwna, wanna stalowa zwykle ma emaliowaną powierzchnię. Wyczyścisz ją płynem do mycia naczyń i miękką ściereczką. Tak samo jak w przypadku wanny stalowej, zrób pianę z wody i płyn. Pianą pokryj całą wannę. Zostaw na kwadrans. Spłucz wodą. Jeżeli w wannie znajduje się większy osad, możesz spryskać go wodą z octem. Po szklance octu i wody wlej do atomizera. Spryskaj powierzchnię pokrytą osadem. Zostaw na godzinę. Spłucz. Odpływ wyczyść octem. Do wanny stalowej nie nadają się silnie żrące detergenty, z chlorem ani o właściwościach ściernych.

Jeśli osad i kamień nadal nie schodzą

Niezależnie czy wanna jest akrylowa, żeliwna czy stalowa, osad lub kamień z twardej wody możesz spróbować usunąć domowymi produktami o niskim pH. Osad czy kamień to wytrącający się z twardej wody węglan wapnia. Mydło także ma zasadowe pH. Takie osady usuniesz, stosując produkty o kwaśnym pH (k. 2-3) jak cytryna czy kwasek cytrynowy. Spróbuj nałożyć na brudne miejsca plasterki cytryny. Dociśnij je. Zostaw na 2 godziny. Zamiast plasterków możesz użyć też kwasku cytrynowego. Wymieszaj 3 łyżki kwasku z 1 łyżką wody. Nałóż pastę na zabrudzone powierzchnie. Zmyj po 2 godzinach.

Jak usunąć pleśń

Przy wannie, w silikonie czy fugach, często rozwija się pleśń. Usuniesz ją starą szczoteczką do zębów i pastą z sody, proszku do pieczenia lub pasty do zębów. Wybrany składnik zmieszaj z wodą (3 łyżki sody, proszku do pieczenia lub pasty i 1 łyżka wody). Załóż maseczkę. Pastę nanieś szczoteczką na miejsce pokryte pleśnią. Zostaw na 30 minut. Następnie potrzyj szczoteczką parę minut (5-6). Zmyj. Jeśli nie schodzi, być może pleśń weszła tak głęboko, że potrzebny będzie preparat grzybobójczy. Sprawdź w składzie, by nie zawierał substancji, które mogą uszkodzić powłokę wanny (podaliśmy je wyżej).

Jak wyczyścić armaturę

By wyczyścić baterię łazienkową z osadu, namocz ściereczkę z mikrofibry w roztworze octu i wody (1 szklanka octu i 1 szklanka wody). Wilgotną szmatkę przyłóż do baterii. Zostaw na 20 minut. Następnie wytrzyj do sucha. Do wycierania możesz użyć zamiast octu - soku z cytryny. Z cytryny wyciśnij sok. Zmieszaj go z 1 szklanką wody. Zmocz ściereczkę. Obwiąż wokół baterii. Po upływie 30 minut wytrzyj szmatką armaturę. Następnie ją osusz. Jeśli są smugi, wytrzyj ją ściereczką nasączoną kroplą płynu do mycia naczyń lub do mycia szyb czy luster. W przypadku armatury chromowanej możesz też wytrzeć ją spirytusem salicylowym.