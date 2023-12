Twoja kuchnia po gotowaniu dla większej liczby gości wygląda jak pole bitwy? Nie martw się! Blaty kuchenne są szczególnie narażone na zabrudzenia w tym radosnym, ale i wymagającym czasie. Podpowiadamy, jak szybko i skutecznie wyczyścić blat, wykorzystując proste, domowe sposoby. Przywitaj Nowy Rok z lśniącą kuchnią!

Dobierz rodzaj czyszczenia do blatu

Nie wszystkie blaty są takie same. Granit, marmur, laminat czy stal nierdzewna - każdy materiał wymaga innej metody czyszczenia. Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, jakiego rodzaju blat posiadasz i jakie środki są dla niego bezpieczne.

Woda z octem to rozwiązanie dobre do czyszczenia większości blatów. Skutecznie usuwa tłuszcz, bakterię, pleśnie, osady z kamienia i inne zabrudzenia, jednocześnie będąc bezpiecznym dla większości powierzchni.

Wymieszaj w proporcjach 1 część octu z 1 częścią wody. Na przykład, użyj 1 szklanki octu i 1 szklanki wody. W przypadku delikatniejszych blatów można rozcieńczyć roztwór, stosując mniejszą ilość octu, na przykład 1/2 szklanki octu na 1 szklankę wody.

Mniej znane sposoby na czyszczenie blatu kuchennego

Jednym z mniej znanych sposobów jest usuwanie tłustych plam za pomocą wody gazowanej. Sprawdzi się to usuwania plam i śladów palców, szczególnie na blatach ze stali nierdzewnej. Wystarczy spryskać blat gazowaną wodą, zostawić na 3-4 minuty, a następnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

Do polerowania stali nierdzewnej sprawdzą się też ziemniaki. Sok z ziemniaków zawiera kwas szczawiowy, który jest skuteczny w usuwaniu rdzy. Przekrój ziemniaka na pół. Potrzyj przekrojoną stroną ziemniaka po powierzchni, którą chcesz wyczyścić. Pozostaw sok na 10 minut, a następnie wytrzyj czystą, wilgotną ściereczką.

Blatom wykonanym z drewna przywróci blask skórka z banana. Wewnętrzna strona skórki zawiera oleje, które mogą pomóc w czyszczeniu i polerowaniu. Użyj wewnętrznej strony skórki banana do pocierania powierzchni. Po nałożeniu olejów z banana odczekaj 2-3 minuty. Następnie wypoleruj powierzchnię blatu miękką ściereczką z mikrofibry.

Sposoby na przebarwienia

Do blatów granitowych, laminowanych i ze stali nierdzewnej dobrze sprawdzi się soda oczyszczona wymieszana z wodą. Utwórz gęstą pastę z 3 łyżek sody oczyszczonej i 1 łyżki wody. Nałóż na przebarwienie, przykryj je folią spożywczą i pozostaw na 5-6 godzin lub na całą noc. Po tym czasie delikatnie zetrzyj pastę i umyj blat wilgotną szmatką. Wytrzyj go do sucha.

Do blatów drewnianych i plastikowych użyj soku z cytryny. Wyciśnij z cytryny sok. Pozostaw go na przebarwieniu na 15-20 minut, a następnie wytrzyj czystą, wilgotną szmatką. Użyj oleju do drewna, aby przywrócić połysk. Ściereczkę z mikrofibry lekko nasącz olejem jadalnym np. rzepakowym czy oliwą. Przetrzyj cały blat kuchenny.

Do blatów marmurowych najlepsze będą płyn do mycia naczyń i mąka kukurydziana. Użyj łagodnego płynu do mycia naczyń. 1-2 krople płynu rozcieńcz wodą. Nałóż na zabrudzone miejsce i delikatnie potrzyj, aby wytworzyć pianę. Zetrzyj po 1 godzinie. Następnie posyp plamę mąką kukurydzianą. Zostaw na dobę. Następnie delikatnie zetrzyj mąkę.

Gdy masz nietypowe blaty

Blaty z kwarcu umyjesz przy pomocy hydroperytu (nadtlenek wodoru). Nanieś niewielką ilość nadtlenku wodoru na plamę, pozostaw na 10 minut, a następnie przetrzyj wilgotną szmatką.

Blaty z betonu wyczyścisz dzięki olejkowi z drzewa herbacianego. Zastosuj olejek z drzewa herbacianego ze względu na jego właściwości antybakteryjne i grzybobójcze. Dodaj 5-6 kropli olejku do 1 szklanki wody. Roztwór przelej do atomizera i spryskaj blat, a następnie przetrzyj czystą szmatką.

Do blatów z żywicy epoksydowej najlepiej sprawdzi się alkohol izopropylowy. Nałóż na plamę alkohol, pozostaw na chwilę, a następnie przetrzyj.

Blaty z korka umyjesz roztworem z mydła i wody. Używaj łagodnych środków, takich jak mydło i woda. Silne środki chemiczne mogą uszkodzić delikatną powierzchnię korka.

Blaty z kamienia mydlanego (steatytu) wyczyścisz mineralnym olejem. Regularne stosowanie mineralnego oleju pomoże utrzymać blask kamienia. Nałóż olej, pozostaw na kilka godzin, a następnie wytrzyj nadmiar ściereczką z mikrofibry.

Do blatów z ceramiki użyj pasty z boraksu i wody. Nałóż pastę na plamę, zostaw na 30 minut. Następnie delikatnie przetrzyj plamę miękką ściereczką, a następnie zmyj pastę przy pomocy wody.