Plamy z długopisu. Dlaczego nie chcą zejść?

Plamy z długopisu na ubraniach czy obrusie to bardzo trudny przeciwnik. Doskonale wiedzą o tym rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym czy osoby, które pracują z dokumentami. Atrament z długopisu potrafi głęboko wniknąć w tkaninę i bardzo mocno ją zabarwić. Jeśli maźnięcie jest powierzchowne, można dość szybko pozbyć się problemu, jednak przy bardziej rozległych i zaschniętych plamach potrzeba dużo cierpliwości i odpowiednich środków.

Zastanawiasz się, dlaczego plamy z długopisu nie schodzą? Odpowiedź na to pytanie może okazać się zaskakująco prosta: bo być może nie działasz od razu i nie znasz jeszcze skutecznych domowych sposobów, aby je wywabić.

Jak usunąć plamy z długopisu? 5 domowych sposobów

Gdy widzisz plamę z długopisu, w pierwszym odruchu zapewne sięgasz po proszek do prania. W przypadku tak trudnych plam zwykłe detergenty mogą nie dać rady. Poznaj 5 domowych sposobów, aby usunąć ślady po atramencie, i sprawdź, jakie substancje ci w tym pomogą!

Numer 1: Kwasek cytrynowy

Kwasek cytrynowy to mała saszetka, którą ma w domu prawie każdy z nas i używa m.in. do czyszczenia czajnika z nagromadzonego osadu. Jeśli chcesz wykorzystać go do usuwania plam z długopisu:

Zmocz świeżą plamę wodą i staraj się zetrzeć tusz

Posyp plamę kwaskiem cytrynowym i pozostaw na 5–7 minut

Dokładnie wypłucz

Ta metoda jest najlepsza dla jedwabiu i wełny. W przypadku oporniejszych plam możesz rozpocząć od namoczenia zabrudzonego ubrania w misce z roztworem z wody i kwasku cytrynowego (ok. 3–4 łyżki na 2 l).

Numer 2: Szare mydło

Szare mydło było nieodłącznym towarzyszem w obowiązkach domowych naszych babć, a dziś jego potencjał odkrywamy na nowo. Aby wywabić plamę:

Wetrzyj mocno szare mydło w zabrudzony fragment materiału

Pozostaw na godzinę

Wypierz odzież w standardowym programie

W ten sposób wyczyścisz grube materiały, np. jeansowe spodnie.

Numer 3: Lakier do włosów

Jeśli masz pod ręką lakier do włosów, wykorzystaj go do walki z trudnymi plamami. Aby to zrobić:

Namocz plamę z atramentu

Podłóż papierowy ręcznik pod materiał

Obficie spryskaj zabrudzone miejsce lakierem do włosów

Przykryj drugim ręcznikiem – dzięki temu tusz rozpuści się i wniknie w papier

Upierz zabrudzone ubranie

Jeśli nie masz pod ręką lakieru do włosów, spryskaj plamę z długopisu wodą do golenia.

Numer 4: Sok z cytryny lub ocet

Sięgnij po sok z cytryny lub ocet, jeśli chcesz wywabić plamy z odzieży bawełnianej lub lnianej:

Nasącz kilka razy zabrudzone miejsce

Dokładnie umyj pomazany fragment materiału za pomocą gąbki

Spłucz

Wypierz ubranie w pralce

W taki sam sposób możesz wykorzystać również pastę do zębów lub alkohol! Spirytus salicylowy doskonale sprawdzi się przy usuwaniu plam z materiałów skórzanych.

Numer 5: Zsiadłe mleko

Nie od dziś wiadomo, że kwas mlekowy jest często używany w walce z przebarwieniami na skórze. Kosmetyki z jego zawartością, a nawet sam jogurt czy zsiadłe mleko nakłada się na wybrany fragment skóry, dokładnie tak samo jak maseczkę i spłukuje po 20 minutach. Zsiadłe mleko może okazać się świetnym odplamiaczem. Nanieś je na plamę i pozostaw na 15–20 minut. Następnie wrzuć ubranie do pralki i użyj standardowych detergentów.

Jak usunąć starą plamę z długopisu?

W skutecznym usuwaniu plam z długopisu liczy się czas. Im świeższa plama, tym większe są szanse na jej całkowite usunięcie domowymi sposobami. Jeśli zauważysz na swoich spodniach lub ubraniach dziecka zaschnięte plamy z długopisu, nie spisuj ich na straty. W przeprowadzeniu akcji ratunkowej pomoże ci roztwór z wody i sody oczyszczonej:

Do szklanki wody wlej 3-4 łyżki sody

Wymieszaj składniki tak, aby powstała papka. W razie potrzeby dodaj łyżkę sody więcej

Nanieś mieszankę na plamę i dokładnie umyj zabrudzony materiał

Pozostaw na godzinę i dokładnie spłucz

Wypierz wraz z innymi ubraniami

Pamiętaj, że w walce ze starymi plamami możesz połączyć kilka metod, np. część pigmentu rozpuścić lakierem do włosów, a resztą spróbować wywabić kwaskiem cytrynowym lub szarym mydłem. Jeśli naturalne metody zawodzą, a plama jest wyjątkowo oporna, sięgnij po odplamiacz.

Jak usunąć ślady z długopisu na skórze?

Długopis może pobrudzić nie tylko materiały, ale również twoją skórę. Jeśli zauważysz taką plamę, od razu zwilż pomazane miejsce letnią wodą i nałóż na nie pastę do zębów. Wytrzyj zabrudzenie gąbką lub ściereczką. Jeśli plama nie zejdzie, delikatnie przetrzyj ją wacikiem nasączonym spirytusem salicylowym.

Na szczęście plamy z długopisu na ciele nie wymagają zbyt wielu zabiegów i powinny całkowicie zejść po kolejnym myciu rąk lub kąpieli.