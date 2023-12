Czysta patelnia to podstawa w każdej kuchni. Zwłaszcza, kiedy czeka nas przygotowanie pysznych świątecznych dań. Niestety z biegiem czasu, nawet najlepiej utrzymane patelnie mogą ulec zabrudzeniom, zwłaszcza na spodzie, gdzie przypalony tłuszcz, sosy i inne substancje stają się prawdziwym wyzwaniem. Regularne czyszczenie i odpowiednia pielęgnacja patelni nie tylko ułatwiają gotowanie, ale również przedłużają żywotność naczyń.

Podpowiadamy, jakie są skuteczne metody domowe, które pomogą przywrócić patelnię do stanu idealnego bez uszkodzenia jej powierzchni. Dobierz je do rodzaju patelni.

Rozgrzej patelnię, aby zmiękczyć zabrudzenia.

Przypalony tłuszcz i inne zabrudzenia łatwiej jest usunąć, gdy są zmiękczone. Jedną z metod jest delikatne podgrzewanie patelni na kuchence. Rozgrzewaj powoli, aby nie uszkodzić patelni, a następnie użyj drewnianej łyżki lub szpatułki, aby delikatnie zeskrobać zabrudzenia.

Użyj sody lub octu

Soda oczyszczona i ocet to potężne, naturalne środki czyszczące, które są szczególnie skuteczne w usuwaniu przypalonego tłuszczu. Stwórz pastę z sody oczyszczonej i wody (1 łyżka sody na 1-2 łyżki wody). Pastę nałóż na zabrudzone miejsca, a następnie delikatnie szoruj miękką gąbką.

Ocet można zastosować do zmiękczenia bardziej opornych zabrudzeń. Wystarczy wlać do miski ocet. Zanurzyć w nim patelnię na całą noc, a następnie miękką gąbką umyć patelnię. Do mycia użyj wody i kropli płynu do mycia naczyń. Myj, wytwarzając pianę.

Mieszankę sody i octu (1 łyżka sody i 1-2 łyżki octu) użyj na spód patelni. Tak przygotowaną mieszankę nałóż na spód patelni. Możesz jej użyć też do wnętrza patelni. Nalej najpierw trochę octu na dno patelni. Dodaj sodę oczyszczoną – powinno dojść do reakcji musującej. Pozostaw na 2-3 godziny, a następnie szoruj miękką gąbką. Dokładnie spłucz.

Takie czyszczenie sprawdzi się w przypadku patelni ze stali nierdzewnej oraz patelni aluminiowej. Patelnię możesz też przed zabiegami z sodą czy octem, napełnić gorącą wodą i odstawić na 30 minut do namoczenia. Do wody dodaj kroplę płynu do mycia naczyń.

Jak wyczyścić patelnię teflonową?

Czyszczenie patelni teflonowej wymaga szczególnej uwagi, ponieważ jej powierzchnia jest niezwykle wrażliwa na zarysowania i uszkodzenia. Użyj miękkiej gąbki lub ściereczki i delikatnego detergentu do naczyń. Unikaj używania twardych szczotek czy skrobaków, które mogą uszkodzić teflonową powierzchnię. Delikatnie myj patelnię, skupiając się na miejscach, gdzie znajdują się zabrudzenia.

Jeśli na patelni znajdują się trudniejsze do usunięcia zabrudzenia, możesz użyć sody oczyszczonej. Wymieszaj sodę z niewielką ilością wody, tworząc pastę. Nałóż pastę na zabrudzone miejsca i delikatnie szoruj miękką gąbką. Następnie dokładnie spłucz patelnię.

Użyj miękkiej, suchej ściereczki lub ręcznika papierowego do osuszenia patelni. Unikaj pozostawiania patelni do samoczynnego wyschnięcia, ponieważ może to sprzyjać powstawaniu plam wodnych. Podczas przechowywania patelni, postaraj się nie układać innych naczyń bezpośrednio na jej powierzchni. Możesz użyć miękkiej ściereczki lub papierowego ręcznika, aby ochronić powierzchnię przed zarysowaniami.

Jeśli słyszałaś o smarowaniu patelni olejem po umyciu, to nie rób tego w przypadku patelni teflonowej, miedzianej i aluminiowej.

Jak usunąć trudne zabrudzenia z patelni żeliwnej?

Czyszczenie patelni żeliwnej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, wymaga odpowiedniej techniki, aby nie uszkodzić jej powłoki sezonującej.

Najłatwiej użyć do tego soli kuchennej i surowego ziemniaka. Najpierw rozgrzej lekko patelnię, aby otworzyć pory żeliwa. Następnie posyp ciepłą patelnię grubą warstwą soli kuchennej. Przekrój na pół ziemniaka i użyj go jak gąbki do szorowania. Sól działa jak delikatny ścierak, który pomoże usunąć przypalone resztki, a wzmocni jej działanie kwas z ziemniaka. Po szorowaniu dokładnie spłucz patelnię ciepłą wodą.

Do patelni żeliwnej możesz też użyć pasty z sody i octu. Unikaj moczenia patelni w samym occie. Po umyciu osusz patelnię żeliwną na kuchence, aby całkowicie usunąć wilgoć. Gdy wystygnie, lekko natłuść patelnię olejem i podgrzej, aby stworzyć warstwę ochronną. Zostaw do ostygnięcia.

Jak wyczyścić patelnię miedzianą?

Do usunięcia kilku warstw starego tłuszczu możesz użyć mieszanki soli i octu. Wymieszaj równą ilość octu i soli, aby stworzyć pastę. Nałóż pastę na przypalone miejsca wewnątrz patelni. Delikatnie szoruj miękką gąbką lub ściereczką. Spłucz ciepłą wodą.

Sprawdzi się też cytryna i sól. Pokrój cytrynę na pół i posyp jedną z połówek solą. Użyj cytryny jako naturalnej gąbki do szorowania wnętrza patelni. Cytryna pomoże rozpuścić przypalone resztki, a sól zadziała jako środek ścierający. Ten sposób sprawdzi się też w przypadku patelni aluminiowej.

Pomoże także pasta z sody oczyszczonej i wody. A także zwykły ketchup. Ketchup zawiera kwasy, które mogą pomóc w czyszczeniu miedzi. Nałóż cienką warstwę ketchupu na spód patelni. Pozostaw na kilka minut, a następnie delikatnie szoruj i spłucz.

W przypadku bardzo trudnych zabrudzeń warto sięgnąć po specjalistyczne środki czyszczące. Wybierz produkt przeznaczony do typu powierzchni patelni, aby uniknąć jej uszkodzenia. Po dokładnym wyczyszczeniu patelni ważne jest, aby odpowiednio o nią zadbać. Stosuj delikatne środki myjące i unikaj używania metalowych szpatułek czy ostrych narzędzi, które mogą porysować powierzchnię.