Pluskwy w domu. Jak rozpoznać ich obecność?

Pluskwa to owad pasożytniczy, który żywi się ludzką i zwierzęcą krwią. Żeruje najczęściej w nocy. Są to owady bardzo małe, bo dorosłe osobniki mierzą około 4 mm. Wykrycie ich w domu jest zatem bardzo trudne. Sygnałem alarmującym, że być może masz w domu pluskwy, są ugryzienia i swędząca skóra. Owady swoje skupiska mają głównie w łóżkach i w trudno dostępnych miejscach koło nich, np. w listwach przypodłogowych, pęknięciach, szczelinach w podłodze, firanach, żaluzjach, meblach.

Samica pluskwy domowej dziennie może złożyć od 2 do 10 jaj, z których po 10 dniach wykluwają się larwy, by po 5–6 tygodniach zmienić się w dorosłe osobniki. Pluskwy do rozwoju potrzebują jedzenia, czyli ludzkiej bądź zwierzęcej krwi, jednak potrafią one przeżyć bez pokarmu nawet rok! Można sobie wyobrazić, jak szybko w domu może dojść do plagi tych pasożytów. Nie potrafią skakać, ale świetnie wspinają się i są dość szybkie. Pluskwy można nieświadomie przynieść do domu, np. na ubraniu czy w torbie podróżnej.

Pułapki na pluskwy

W specjalistycznych sklepach z produktami do walki ze szkodnikami możesz kupić pułapkę na pluskwy. Taki produkt nie jest w stanie wyłapać wszystkich owadów, jednak jeśli chociaż jeden pasożyt "złapie się”, będzie to wyraźny sygnał, że masz w domu pluskwy. Pułapki występują w różnych formach, np. lepu, pudełeczek czy elektrycznych urządzeń, które wabią pluskwy i uniemożliwiają im przemieszczanie się.

Pluskwy w domu. Co robić?

W pierwszej kolejności sprawdzą się działania prewencyjne – odkurzanie, pranie, trzepanie, wietrzenie. Pluskwy źle znoszą wysoką temperaturę, dlatego to, co się da (koce, ręczniki, pościel, prześcieradła), upierz w minimum 60 stopniach Celsjusza. Bardzo pomocna w niszczeniu pluskiew oraz ich jaj będzie parownica do ubrań, a w ostateczności nawet mop parowy. Wystarczy na miejsca, w których podejrzewasz, że znajduje się siedlisko tych owadów, skierować strumień gorącej pary wodnej. Istotne, aby robić to powoli i dokładnie. W sklepach specjalistycznych możesz kupić specjalną myjkę parową przeznaczoną stricte do walki z insektami. Takie urządzenie przypomina trochę konewkę i jest skuteczne. Łączy w sobie bowiem funkcję myjki parowej z przyrządem do ciśnieniowej dezynfekcji.

Środki owadobójcze na pluskwy

Podczas stosowania preparatów owadobójczych należy zachować szczególną ostrożność i odpowiednie zabezpieczenia, a najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów. Na czas pracy z takimi środkami w mieszkaniu nie powinni przebywać domownicy oraz zwierzęta. Należy schować jedzenie, środki czystości, ubrania, by oprysk czy pył nie osiadły na nich. Po zastosowaniu specjalistycznego środka zaleca się wietrzyć mieszkanie oraz umyć meble, krzesła, stoły, blaty.

Płyn do domowych oprysków

Jeśli chcesz sięgnąć po specjalistyczne preparaty owadobójcze, jednym z najpopularniejszych rodzajów jest płyn do sporządzania domowego oprysku. Preparat wystarczy wymieszać z wodą w odpowiednich proporcjach i spryskać nim dokładnie wszelkie zakamarki, schowki, szczeliny, meble, okna, w których występują pluskwy.

Zamrażacz w aerozolu

W formie oprysku, ale o nieco innym działaniu, są preparaty do wymrażania insektów. Wygodny w użyciu aerozol wykorzystuje technikę zamrażania (do minus 40 stopni Celsjusza), co skutecznie niszczy nie tylko dorosłe osobniki, ale ich larwy oraz jaja.

Ziemia okrzemkowa

Alternatywą dla silnych środków owadobójczych jest ziemia okrzemkowa w postaci pudru. To produkt naturalnego pochodzenia, który sprawdza się w walce z pluskwami. Wystarczy odrobinę proszku rozsypać w miejscach, gdzie insekty występują. Ziemia okrzemkowa nie jest toksyczna. Sprawdzi się do zwalczania pluskiew w pokojach.

Profesjonalna firma do zwalczania pluskiew

Jeśli problem z pluskwami jest duży i czujesz, że nie poradzisz sobie z nim domowymi sposobami, rozważ profesjonalne wsparcie. O pomoc w zwalczaniu pluskiew można zwrócić się do firm, które w swojej ofercie mają usługi odpluskwiania. Jedną ze stosowanych przez nie metod pozbywania się pluskiew jest metoda opryskowa lub wymrażanie insektów ciekłym dwutlenkiem węgla.