Co zrobić z choinką po świętach?

Jeśli mamy w domu naturalną choinkę, to po świętach Bożego Narodzenia zazwyczaj pojawia się pytanie, co z nią dalej zrobić? Jeżeli choinka ma korzenie to zazwyczaj pierwszy pomysł na jej wykorzystanie, to wsadzenie do ogrodu. Co jednak w sytuacji, gdy taka opcja nie jest możliwa, albo gdy kupiliśmy ściętą choinkę? Jak wykorzystać choinkę w domu i ogrodzie? Podpowiadamy.

Pomysły na wykorzystanie choinki w ogrodzie

Gałęziechoinki, które posiadają jeszcze igły, możemy oddzielić od pnia i wykorzystać jako osłony przeciwmrozowe dla roślin ogrodowych, takich jak np.: niskie krzewinki czy byliny.

Kawałkichoinki możemy również wykorzystać w tzw. mulczowaniu czyli pokrywaniu powierzchni gleby między różnymi uprawianymi roślinami materią organiczną, która składa się ze ściętych roślin. Taki zabieg powoduje zmniejszenie parowania wody, ogranicza erozję gleby oraz rozwój chwastów. Jest to naśladowanie naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie, gdzie taka obumarła materia rozkłada się na powierzchni gleby. Jeżeli choinkę potniemy na dość małe kawałki, to możemy je użyć jako nawóz pod rośliny w ogrodzie.

Jeśli chodzi do wykorzystanie choinki do palenia to takie drzewa iglaste jak sosna, świerk czy jodła są najmniej polecanymi paliwami do domowych pieców, bowiem są nisko energetyczne czyli spalają się szybko, przez co potrzebna jest większa ilość opału. Zawierają również dużo żywicy, która przyczynia się do większego dymienia i zapycha komin. Zatem korzystając z tego rodzaju opału, musimy na bieżąco usuwać sadzę.

Pomysły na wykorzystanie bożonarodzeniowej choinki w domu

Płyn do czyszczenia z choinki.Choinkę możemy wykorzystać do przygotowania płynu do czyszczenia. W jego skład wchodzą ocet oraz gałązki choinki. To dobry preparat do czyszczenia np.: kabin prysznicowych, baterii czy zlewów, a także parkietów oraz podłóg. Sprawdzi się również idealnie do polerowania powierzchni szyb i luster. Można nim również przetrzeć blaty kuchenne oraz lodówkę.

Jak przygotować płyn do czyszczenia ze świątecznej choinki? Otóż kilka gałązek choinki tniemy na małe kawałki. Następnie wkładamy je do dużego, najlepiej co najmniej litrowego słoika. Tak włożone gałązki zalewamy octem do ich pełnego przykrycia. Następnie zakręcamy słoik, odstawiamy na około 2 tygodnie. Po tym czasie otwieramy słoik, oddzielamy gałązki od płynu. Tak powstały płyn rozcieńczamy z wodą w stosunku jeden do jednego – w ten sposób powstały preparat jest gotowy do użycia.

Choinkowe kosmetyki

Choinkę możemy również wykorzystać przygotowując domowe kosmetyki. Jednym z nich może być olejek do kąpieli. W tym przypadku zalewamy gałązki, choinki wodą i gotujemy je przez około pół godziny. Możemy również przygotować tonik. Szklankę umytych igieł choinki zalewamy szklanką wody. Zagotowujemy, a następnie zostawiamy do wystygnięcia. Na koniec dolewamy łyżeczkę octu jabłkowego. Tak przygotowany tonik ma działanie odkażające oraz łagodzące. Możemy go przez około 2 tygodnie trzymać w lodówce aby zachował swoje właściwości.