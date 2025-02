Czego nie sadzić obok truskawek?

Jest kilka ogólnych zasad dotyczących tego, czego nie należy sadzić obok truskawek. Warto ich przestrzegać, jeśli w sezonie chcemy cieszyć się obfitymi zbiorami.

Obok truskawek nie sadzimy:

Roślin o podobnych wymaganiach, jeśli chodzi o składniki odżywcze – będą nawzajem zakłócały swój wzrost;

Roślin podatnych na działanie tych samych chorób i szkodników;

Roślin, które zasłonią truskawkom dostęp do światła słonecznego;

Roślin o odmiennym zapotrzebowaniu na podlewanie.

Jakich warzyw nie sadzić obok truskawek?

Towarzystwo wielu warzyw korzystnie wpłynie na wzrost truskawek. Cebula i czosnek wydzielają fitocydy, które ograniczają występowanie chorób grzybowych. Z kolei fasola czy groch wzbogacają ziemię w azot, który wpływa na obfitość plonów.

Istnieje jednak grupa warzyw, których nie należy sadzić obok truskawek. Chodzi o warzywa kapustne, czyli:

Kapustę białą,

Kapustę czerwoną,

Kapustę pekińską,

Kapustę włoską,

Brukselkę,

Kalarepę,

Kalafior,

Brokuł,

Jarmuż.

Warzywa kapustne potrzebują dużo więcej wody niż truskawki. Obfite podlewanie i duża wilgotność mogą przyczynić się do pojawienia na truskawkach chorób grzybowych, np. szarej pleśni.

Kiepskim towarzystwem dla truskawek są również:

Pomidory,

Papryka,

Warzywa dyniowate (np. ogórek, cukinia, dynia, kabaczek, patison),

Ziemniaki.

To warzywa o podobnych wymaganiach, jeśli chodzi o składniki odżywcze i będą je truskawkom zabierać. Ziemniaki i pomidory mogą dodatkowo przenosić na truskawki choroby, np. werticiliozę, która jest poważnym zagrożeniem dla plonów. Warzywa dyniowate z kolei mocno się rozrastają.

Jakich owoców nie sadzić obok truskawek?

Jeśli chodzi o inne owoce, najgorszą rośliną, jaką możemy posadzić obok truskawek jest malina. Krzaki malin mocno się rozrastają, przez co mogą wysuszać glebę i zabierać truskawkom niezbędne składniki odżywcze. Poza tym są wysokie. Będą więc utrudniały truskawkom dostęp do światła słonecznego. Obie rośliny są też podatne na działanie tych samych szkodników.

Innym nieodpowiednim sąsiadem dla truskawek są poziomki. Poziomki rozłogowe zachwaszczają truskawki. Ponadto, jedne i drugie są atakowane przez te same szkodniki i podatne na te same choroby.

Jakich kwiatów nie sadzić obok truskawek?

Czy w pobliżu truskawek można sadzić kwiaty? Jak najbardziej. Należy tylko pamiętać, żeby nie sadzić takich, których okres kwitnienia przypada w tym samym czasie, co okres kwitnienia truskawek (od końca kwietnia do końca maja). Mogą one odciągać uwagę owadów zapylających od kwiatów truskawek.

Co można sadzić obok truskawek?

Wydaje Ci się, że truskawki w ogóle nie lubią towarzystwa innych roślin? Nic bardziej mylnego. Jest wiele takich, obok których truskawki czują się wyśmienicie, co przekłada się na obfite plony. Truskawki lubią zwłaszcza sąsiedztwo ziół, jak: cząber, kminek, kolendra, mięta, szałwia, tymianek. Pozytywnie wpływa też na nie obecność cebuli, czosnku, kocimiętki, lawendy oraz kwiatów jednorocznych: aksamitki i nasturcji.