Czego nie sadzić obok borówki amerykańskiej, by nie zmarniała?

Borówka amerykańska jest bardzo popularną i znaną w Polsce rośliną z uwagi na smaczne owoce, które przypominają jagody leśne. Jest rośliną wieloletnią, która preferuje stanowiska jasne i nasłonecznione. Najlepsza gleba do uprawy borówki to ta o odczynie kwaśnym poniżej 5 pH. Kwitnie od kwietnia do maja, a owocuje - w zależności od odmiany - od końca czerwca nawet do października.

Co robić, aby borówka amerykańska miała liczne, duże i słodkie owoce? Dbać o nią przez cały rok, nie zapominając o podlewaniu, nawożeniu i podcinaniu krzaków. Jednak równie ważne jest sąsiedztwo borówki. Ta roślina nie lubi towarzystwa niektórych gatunków.

Czego nie sadzić obok borówki amerykańskiej? Eksperci ogrodnictwa odradzają zasadzenia borówki obok: jabłoni i gruszy, a takżeinnych wysokich drzew, których korona odbierze borówce dostęp do słońca. Niewskazane jest również sadzenie borówki blisko dębu, brzozy czy sosny z uwagi na ich rozbudowanych system korzeniowy, którym będą konkurować z borówką o dostęp do składników odżywczych. Złym towarzystwem dla borówki są również rośliny, które preferują neutralny lub zasady odczyn gleby, np. kapusta czy brokuły.

Czego posadzić obok borówki amerykańskiej, by pięknie rosła?

Obok borówki amerykańskiej najlepiej posadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Najlepiej odnajdzie się w towarzystwie roślin, które również preferują miejsca dobrze nasłonecznione oraz podłoże o kwasowym odczynie, np. rododendrony, azalie, wrzosy, żurawina wielkoowocowa czy paprocie. Obok borówki można posadzić również: rzodkiew, szczaw, koper, pietruszkę, bazylię i żywokost lekarski.