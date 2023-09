Hortensje to krzewy popularne w naszym klimacie. Ze względu na ich walory estetyczne bardzo chętnie są sadzone w ogrodach. Tak jak każda roślina ogrodowa wymagają one odpowiedniej pielęgnacji - między innymi właściwego przycinania. Jak wykonywać cięcie hortensji i czy zawsze powinno się to robić?