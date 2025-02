Kiedy przycinać róże na wiosnę?

Pielęgnacja róż to nie tylko nawadnianie i nawożenie, ale także przycinanie. Jest to zabieg przygotowujący krzak na nowy sezon. Ma on istotny wpływ na wzrost rośliny. Jego zadaniem jest pobudzenie róż do życia po okresie zimy, co ma zapewnić obfite kwitnienie w sezonie.

Cięcie róż ma na celu pozbycie się przemarzniętych, uszkodzonych i chorych pędów. Dzięki temu roślina wiosną będzie optymalnie wykorzystywała składniki odżywcze, zdrowe pędy będą miały lepszy dostęp do światła, a ewentualne choroby i grzyby nie będą się rozprzestrzeniały. Przycinanie róż przeprowadza się trzy razy w roku: latem i jesienią, by pozbyć się martwych pędów, a także wiosną, by umożliwić roślinie lepszy wzrost w nowym sezonie.

Wiosenne cięcie róż przeprowadza się po ustąpieniu przymrozków, przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego rośliny. Najlepszy termin na cięcie róż to druga połowa kwietnia lub początek maja. Zabieg najlepiej przeprowadzać w ciepły, słoneczny i bezdeszczowy dzień.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o dacie podcinania róż, warto sprawdzić długoterminową prognozę pogody. W trakcie wiosennego podcinania róż należy pozbyć się chorych, przemarzniętych, cienkich i krzyżujących się ze sobą pędów.

Jak prawidłowo przycinać róże?

Cięcie róż na wiosnę należy przeprowadzać sekatorem. Róże należy przycinać ukośnie centymetr nad pąkiem. Na grubych pędach warto pozostawić cztery oczka, na cienkich - dwa lub trzy. W trakcie podcinana róż na wiosnę należy pozbyć się przemarzniętych, chorych, uszkodzonych i słabych pędów. Pobudzi to roślinę do wzrostu, co zapewni obfite kwitnienie w sezonie. Pominięcie tego zabiegu sprawi, że roślina będzie gorzej rosła i będzie miała mniej kwiatów.

Pamiętajmy, że po podcinaniu róż na pędach mogą pozostać rany, które goją się do czterech tygodni. Należy pokryć je maścią ogrodniczą, by zapobiec infekcji i pogorszeniu stanu rośliny.