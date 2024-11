Jak dbać o borówkę amerykańską jesienią?

Jesienna pielęgnacja borówki nie ogranicza się do ostatniego zbioru plonów. Roślinę należy przygotować do sezonu jesienno-zimowego jeszcze przed pierwszymi przymrozkami. Odpowiednio zabezpieczona nie tylko bez trudu przetrwa najchłodniejsze miesiące roku, ale przede wszystkim wiosną obsypie się owocami. Jesień to również dobry czas na zakładania plantacji borówki amerykańskiej. Sadzonki należy umieścić w kwaśnym podłożu, w miejscu osłoniętym od wiatru, a podłoże zabezpieczyć ściółką. Aby odpowiednio przygotować borówkę amerykańską do zimy należy pamiętać o kilku podstawowych zabiegach takich jak: podlewanie, nawożenie, cięcie oraz zabezpieczenie.

Borówka amerykańska jesienią: podlewanie

Borówka amerykańska ma płytki system korzeniowy. Roślina źle reaguje na niedobór wody, dlatego o jej nawadnianiu nie należy zapominać również w okresie jesiennym. Jeśli jesień jest deszczowa, krzewy nie wymagają dodatkowe podlewania. Natomiast jeśli jesień jest raczej sucha, należy regularnie nawadniać borówkę, by zapewnić jej zapas wody. Trzeba uważać, by nie przelać rośliny.

Borówka amerykańska jesienią: nawożenie

Jesienią warto zadbać o odpowiednie nawożenie borówki amerykańskiej. Nawóz - bogaty w fosfor i potas - ma za zadanie przygotować roślinę na chłody, a także wspomóc owocowanie w nowym sezonie. Aby pomóc roślinie wejść w stan uśpienia, jesienny nawóz nie powinien zawierać azotu. Pamiętajmy, że borówka lubi kwaśne podłoże, więc nawóz zakwaszający możemy stosować przez cały rok.

Borówka amerykańska jesienią: cięcie

Cięcie borówki amerykańskiej jesienią powinno ograniczyć się do ewentualnego usunięcia obumarłych lub chorych pędów. Takie pędy tniemy poniżej chorej lub martwej tkanki, a następnie palimy, by drobnoustroje chorobowe nie zaszkodziły zdrowym roślinom. Główne cięcie borówki wykonuje się na wiosnę. Ma ono za zasadnie pobudzenie rośliny do wzrostu, co jest niewskazane jesienią.

Borówka amerykańska jesienią: zabezpieczenie

Zabezpieczenie borówki amerykańskiej przed zimą polega na tzw. ściółkowaniu, czy ułożeniu ściółki na podłożu. Borówka ma płytki system korzeniowy, więc w czasie bezśnieżnej, lecz mroźnej zimy, może dojść do przemarznięcia korzeni. Jako ściółkę do borówek można zastosować korę, trociny lub igliwie. Części nadziemne rośliny - jeśli rośnie ona w osłoniętym miejscu - nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia. W innym przypadku można osłonić je słomą lub agrowłókniną.