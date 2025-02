Borówka amerykańska. To musisz zrobić, by uginała się od owoców

Borówka amerykańska jest bardzo popularną i znaną w Polsce rośliną z uwagi na smaczne owoce, które przypominają jagody leśne. Jest rośliną wieloletnią, a jej krzaki mogą osiągać nawet 2-2,5 metra wysokości i owocować co sezon nawet przez kilkadziesiąt lat. Lubi glebę kwaśną o pH poniżej 5. Preferuje stanowiska jasne i nasłonecznione. Kwitnie od kwietnia do maja, a owocuje - w zależności od odmiany - od końca czerwca (odmiany Duke, Earliblue, Spartan) nawet do października (odmiany Elliot, Brigitta). Owoce borówki są nie tylko smaczne, ale też zdrowe. Są cennym źródłem przeciwutleniaczy, witamin (A, z grupy B, C, E i K) i minerałów (wapnia, żelaza, magnezu, fosforu i cynku)

Reklama

Borówka amerykańska w uprawie, a główne zabiegi pielęgnacyjne skumulowane są w okresie wiosny i lata. Jednak o roślinę należy dbać przez cały rok, by latem cieszyć się obfitymi plonami. Jednym z ważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych jest nawożenie.

Reklama

Nawożenie borówki amerykańskiej

Nawożenie borówki amerykańskiej jest kluczowym zabiegiem pielęgnacyjnym, jeśli chcemy się cieszyć licznymi i dużymi owocami. Jednak zanim sięgniemy po nawóz, zapewnijmy roślinie odpowiednie podłoże. Borówka preferuje podłoże kwaśne (od 3,8 do 4,8 pH), przepuszczane, próchnicze, lekkie oraz niezbyt żyzne. Borówkę nawozi się 2-3 razy w roku. Pierwsze nawożenie stosuje się, gdy na krzakach pojawią się pąki. Drugie - po zawiązaniu owoców. Eksperci zalecają, by unikać nawożenie borówki po 15 lipca. Zasilenie rośliny po tym terminie może wydłużyć jej okres wegetacji, co w konsekwencji może doprowadzić do przemarznięcia borówki.

Nawozy mineralne do borówki amerykańskiej

W jaki sposób nawozić borówkę? Specjaliści zalecają, by stosować nawozy mineralne o kwaśnym odczynie. Nie tylko dostarczą one roślinie niezbędnych składników mineralnych takich jak azot, magnez, fosfor i potas, ale również dodatkowo zakwaszą glebę. Dawkowanie nawozów do borówki amerykańskiej powinno być zgodne z zaleceniami producenta produktu. Jednak zaleca się obserwowanie rośliny po pierwszy nawożeniu nowym środkiem, by móc ocenić, czy dany nawóz jej służy.

Nawozy organiczne do borówki amerykańskiej

Innym sposobem nawożenia borówki amerykańskiej jest stosowanie nawozów organicznych. Należy pamiętać, by naturalny nawóz miał odczyn kwaśny. Kompost o kwaśnym odczynie można uzyskać kompostując igliwie, szyszki, korę czy gałązki roślin iglastych.

Podobnie jak w przypadku nawożenia nawozami mineralnym, nawozami organicznymi zasilamy borówkę amerykańską dwa razy w roku. Należy zrobić to na wiosnę, a następnie na jesień, by dodatkowo zabezpieczyć podłoże przed warunkami atmosferycznymi. Do borówki amerykańskiej odradza się stosowanie nawozów na bazie obornika, ponieważ mają one zbyt wysoki odczyn pH.

Najczęstsze błędy przy nawożeniu borówki amerykańskiej

Nawożenie borówki jest zabiegiem prostym, jednak szczególnie początkującym ogrodnikom, mogą zdarzyć się błędy. Jeśli roślina nadmiernie wypuszcza pędy i liście, oznacza to, że ma za dużo azotu. Z kolei, jeśli przestaje rosnąć, to znak, że brakuje jej tego pierwiastka.

Jeśli borówce amerykańskiej brązowieją i zwijają się liście, a pędy zamierają, oznacza to, że roślinie brakuje potasu. Natomiast jeśli ogonki i blaszki liście nabierają fioletowego odcienia, borówce prawdopodobnie brakuje fosforu. Jeśli borówka ma małe przyrosty, a jej liście szybko żółkną i opadają, należy sprawdzić odczyn gleby, bo być może jest on zbyt wysoki, a podłoże wymaga zakwaszenia.