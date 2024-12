Jak skutecznie odpowietrzyć grzejniki: poradnik dla każdego

Komfort cieplny w domu to jeden z kluczowych elementów, który wpływa na codzienne funkcjonowanie lokatorów. Zapowietrzonegrzejniki mogą znaczenie ograniczać wydajność systemu ogrzewania. A to z kolei nie tylko obniża temperaturę w pomieszczeniach, ale także zwiększa koszty ogrzewania.

Zimne kaloryfery w sezonie grzewczym to częsty problem, który potrafi znacząco obniżyć komfort cieplny mieszkańców domów i mieszkań. Jednak sytuacja ta jest niekorzystna nie tylko pod kątem odczuwania ciepła, ale również pod kątem ekonomicznym. Wydajność ogrzewania w takich sytuacjach znacząco spada. A to z kolei może spowodować wzrost kosztów eksploatacyjnych nawet o 10-20 proc.

Reklama

Przyczyn nieprawidłowego działania kaloryferów może być wiele. Część z rozwiązań powinny być wykonane przez profesjonalistę. Jednak jeśli kaloryfersłabo grzeje lub grzeje nierównomiernie, można samemu wykonać odpowietrzanie grzejnika.

Zapowietrzenie grzejników: przyczyny i skutki

Reklama

Przyczyny zapowietrzenia kaloryferów. Jak podaje portal Technika Grzewcza, podczas napełniania instalacji wodą, do rurociągów i grzejników zawsze może dostać się pewna ilość powietrza. Powietrzemoże wnikać także jako rozpuszczone w wodzie. Wówczas przyjmuje w niej postać pęcherzyków lub mikropęcherzyków, które przedostają się do instalacji.

Czasem niechciane powietrze może dostać się do kaloryfera z zewnątrz, poprzez nieszczelne elementy instalacji takie jak np.: zawory czy pompy. A także przez ścianki rur wykonanych z tworzyw sztucznych. Przyczyną tego zjawiska mogą być również naturalne reakcje chemiczne zachodzące w rurach. Wówczas to wytwarzają się pęcherzyki powietrza lub powstają niepotrzebne gazy.

Skutki zapowietrzenia kaloryferów. Zapowietrzenie grzejników prowadzi do wielu negatywnych skutków. Przede wszystkim, grzejniki działają mniej wydajnie, a powietrze w instalacji może powodować korozję rur. W dłuższej perspektywie może to się wiązać się z kosztownymi naprawami. Warto również wspomnieć o nieprzyjemnych dźwiękach, takich jak bulgotanie czy stukanie, które są często związane z obecnością powietrza w systemie grzewczym.

Jak odpowietrzyć grzejnik krok po kroku

Samodzielne odpowietrzenie grzejnika to prosty zabieg, który nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani zaawansowanych narzędzi. W jaki sposób odpowietrzyć kaloryfer krok po kroku?

Przygotowanie do odpowietrzania. Pierwszym krokiem jest przygotowanie narzędzi, takich jak klucze do odpowietrzania, miska na wodę i ręcznik. Ważne jest, aby wyłączyć pompę centralnego ogrzewania oraz wygasić kocioł. Sam proces odpowietrzania grzejnika przeprowadza się na zakręconym zaworze termostatycznym. Dzięki temu zapobiegniemy dalszemu przepływowi wody w systemie podczas odpowietrzania.

Cały proces odpowietrzania zależy od tego, jaki jest grzejniki czy jest w nim zamontowany odpowietrznik. Istnieją dwa rodzaje odpowietrzników: ręczne i automatyczne.

Odpowietrzanie grzejników z odpowietrznikiem ręcznym. Jeśli grzejnik posiada ręczny zawór odpowietrzający, proces jest bardzo prosty. Wystarczy odkręcić zawór za pomocą klucza do odpowietrzania, śrubokręta, pokrętła lub płaskiego wkrętaka, a następnie pozwolić, by powietrze uciekło. Gdy z zaworu zacznie wydobywać się woda, można go zamknąć.

Jeśli grzejnik posiada ręczny zawór odpowietrzający, proces jest bardzo prosty. Wystarczy odkręcić zawór za pomocą klucza do odpowietrzania, śrubokręta, pokrętła lub płaskiego wkrętaka, a następnie pozwolić, by powietrze uciekło. Gdy z zaworu zacznie wydobywać się woda, można go zamknąć. Automatyczne odpowietrzniki. Jeśli w Twojej instalacji zainstalowane są odpowietrzniki automatyczne, cały proces przebiega bez Twojej ingerencji. Te urządzenia działają na zasadzie pływaka, który automatycznie otwiera zawór w przypadku pojawienia się powietrza. Dzięki temu system sam się odpowietrza.

Odpowietrzanie grzejnika żeberkowego. Jak podaje wcześniej wspomniany portal, ważne jest, aby wiedzieć z jakiego materiału jest wykonany kaloryfer. Bowiem to od tego będzie zależał cały proces odpowietrzania. W sytuacji, gdy kaloryfer wykonany jest z żeliwa, to wtedy odpowietrza się go jak grzejnik żeliwny. Natomiast gdy jest wykonany z aluminium, to trzeba zastosować proces odpowietrzania przeznaczony do kaloryferów aluminiowych.

Odpowietrzanie grzejnika aluminiowego. Jeśli kaloryfer nie posiada odpowietrznika, to trzeba go odpowietrzyć za pomocą dwóch płaskich kluczy. Natomiast, w sytuacji gdy odpowietrznik jest zamontowany, to cały proces odpowietrzania będzie wyglądał następująco:

- Przekręca się termostat na zero;

- Przestawia zawór do pozycji w dół za pomocą dłoni lub kombinerek. Pod zawór podstawia się naczynie na wypływającą wodę;

-Za pomocą specjalnego klucza do odpowietrzania przekręca się śrubę znajdującą się w białym kołnierzu, do momentu aż usłyszy się syk;

- Jeśli z zaworu zacznie lecieć woda, to wówczas ponownie dokręca się śrubę. Ponieważ to znak, że całe zbędne powietrze uleciało z instalacji.

Odpowietrzanie grzejnika żeliwnego. Tu również będą potrzebne 2 płaskie klucze, kubek lub miska na wodę oraz ręcznik. Odpowietrzanie przebiega następująco:

- Zakręca się zawór zasilający lub termostat;

- Przy pomocy klucza odkręca się śrubunek - jest on umieszczony na rurze doprowadzającej ciepłą wodę;

- W przypadku grzejników żeliwnych ważne jest, aby nie odkręcić zbyt mocno śrubunku, bo to może spowodować rozerwanie połączenia i zalanie podłogi;

- Analogicznie jak w przypadku odpowietrzania grzejnika aluminiowego gdy tylko usłyszy się syk i zauważy wyciekającą wodę, od razu z powrotem dokręca się śrubunek.

Kontrola po odpowietrzeniu. Po zakończeniu odpowietrzania warto sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli grzejnik wciąż nie grzeje równomiernie, może być konieczne skontrolowanie ciśnienia w instalacji lub konsultacja z fachowcem.