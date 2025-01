Pielęgnacja hortensji zimą: zabezpieczenie

Styczeń i luty to czas przerwy w pracach ogrodowych. Większość roślin w tym okresie nie wymaga pielęgnacji, jednak inaczej jest z hortensją. Chłodne temperatury i przymrozki jej nie służą, dlatego należy pamiętać, by na zimę okryć hortensję przed chłodem. Ten prosty zabieg pozwoli zabezpieczyć korzenie, dzięki czemu wiosną, gdy zrobi się ciepło, hortensje ruszą ze wzrostem.

Zaleca się, by na zimę starannie przykryć dolne pędy roślin agrowłókniną. Przez okryciem, należy pozbyć suchych i uszkodzonych pędów. Nie przycinamy zdrowych pędów, ten zabieg zarezerwowany jest na wiosnę. W przypadku roślin w donicach, sprawdzi się przykrycie warstwą słomy lub styropianu. Korzystna dla hortensji w donicach będzie również zmiana miejsca na słoneczne i osłonięte od wiatru. Pamiętajmy, że wiele zależy od odmiany hortensji. Niektóre z nich nie wymagają szczególnego zabezpieczenia na zimę, inne się bez niego nie obejdą. Dlatego tak istotne jest czytanie etykiet roślin w sklepach ogrodniczych, by wiedzieć, co kupujemy. Wart dodać, że żadne hortensje zimą nie wymagają podlewania.

Pielęgnacja hortensji po zimie: przycinanie

Do końca zimy pozostało jeszcze sporo czasu, lecz już teraz warto zaplanować prace w ogrodzie na wiosnę. W przypadku hortensji najważniejszym zabiegiem będzie przycinanie, które należy wykonać po ustaniu przymrozków, czyli w okolicy marca lub kwietnia. W przypadku hortensji ogrodowej skracamy młode pędy o 2/3 długości. Dzięki tym zabiegom hortensja będzie pięknie rosła, a latem obsypie się kwiatami.