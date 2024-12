Mycie okien zimą - na to zwróć uwagę

Można być okna zimą, lecz należy zrobić to umiejętnie. Niska temperatura niesie ze sobą kilka czynników ryzyka - od powstania smug na szybach, przez uszkodzenie okna, aż po przeziębienie. Dlatego do mycia okien zimą dobrze jest odpowiednio się przygotować, wtedy będziemy mieć gwarancję, że zrobimy to właściwie i bez uszczerbku zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla okien. Przede wszystkim należy sprawdzić prognozę pogody, zaopatrzyć się w odpowiednie środki do mycia okien, a także przygotować wodę we właściwej temperaturze. Dobrze jest także zadbać o właściwy strój: wygodny, ale też ciepły i wykonany z oddychających materiałów.

Pogoda

Mycie okien zimą rozpocznijmy od wyboru odpowiedniego dnia. Dobrze jest myć okna w dni pochmurne, lecz nie deszczowe. Promienie słońca padające na szyby mogą powodować powstawanie smug, których nie zauważymy. Równie ważna jest temperatura na zewnątrz - powinna być dodatnia. Mycie okien w mroźny dzień nie jest dobrym pomysłem. Różnica temperatur we wnętrzu mieszkania i na zewnątrz będzie duża, co nie tylko grozi przeziębieniem się, ale także może doprowadzić do pęknięcia szyby, a przede wszystkim - nadmiernie wychłodzi mieszkanie.

Środki do mycia okien

Czym myć okna zimą? Najlepiej środkiem do mycia szyb z dodatkiem alkoholu oraz ściereczką z mikrofibry. Sprawdzą się również ręczniki papierowe. Mycie okien zimą najlepiej ograniczyć wyłącznie do umycia szyb. Gruntowne mycie okien z ramami i parapetami, lepiej zostawić na wiosnę, gdy temperatury na zewnątrz będą wyższe.

Temperatura wody

Jeśli mimo wszystko, zimą chcemy umyć całe okna, przygotujmy wodę zimną lub letnią. Jeśli temperatura na zewnątrz oscyluje w okolicach zera, dobrze jest dodać do niej odrobinę środka z alkoholem, dzięki czemu nie zamarznie.