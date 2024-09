Kaliny: co to za rośliny i gdzie występują

Kalina (Viburnum L.) to rodzajroślin z rodzinypiżmaczkowatych, w ramach którego obecnie wyróżnia się około 200 gatunków. Kaliny rosną na wszystkich kontynentach półkuli północnej. A do tego także na obszarach równikowych oraz półkuli południowej w Ameryce Południowej i Azji Południowo-Wschodniej.

W Polsce dziko rosną dwa gatunki kalin. Są to:

kalina koralowa (Viburnum opulus) oraz

(Viburnum opulus) oraz kalinahordowina (Viburnum lantana).

Przy czym kalina koralowa jest gatunkiem rodzimym. Różne gatunki należące do rodzaju ”kalina” są uprawiane jako rośliny ozdobne. Mają one wiele walorów estetycznych, takich jak: piękne kwiatostany, barwneowoce, efektowniewyglądające listowie, a czasem również wonne kwiaty. Ponadto owoce niektórych gatunków kalin są jadalne. Są również kaliny, które są wykorzystywane lokalnie jako roślinylecznicze.

Jak wyglądają kaliny

Kaliny to krzewy, rzadziej niskiedrzewa, osiągające wysokość do 10 metrów. Kalina rosnąca sama jako krzew może urosnąć aż do 4 m wysokości. Natomiast w ogrodach zazwyczaj nie przekracza 1,5 metra. Krzewy mają zazwyczaj prosto wzniesione pędy, które są nagie lub owłosione. Liściekalin są albo sezonowe, albo zimozielone. Liście są pojedyncze, całobrzegie, ząbkowane lub z 3-5 klapami. Mają ogonki a ich ułożenie jest nakrzyżległe.

Kalina ma drobne, pięciokrotne, obupłciowe kwiaty, które są zebrane w kwiatostany. Kwiatostany te zazwyczaj są kuliste lub spłaszczone od góry (takie jak np.: wiechy i podbaldachy).

Płatki kwiatów kaliny są zazwyczaj białe, aczkolwiek zdarzają się również: różowawe, zielonkawe lub czerwonawe. Owoce kaliny również mają różne barwy. Zazwyczaj są to kolory: czerwony,purpurowy, granatowy lub czarny. Rzadziej przybierają kolor żółty.

Kaliny są krzewami ozdobnymi, które często sadzone są w przydomowych ogrodach. Wyglądają one efektownie zarówno gdy rosną w grupie z innymi roślinami, jak i gdy są sadzone pojedynczo. Świetnie prezentują się, gdy są posadzone w dużych ogrodach, parkach czy też przy drogach. Ciekawym rozwiązaniem jest również sadzenie obok siebie kilku odmian tej rośliny.

Kaliny: wymagania uprawowe i pielęgnacja

Kalina to krzew łatwy w uprawie. Jednak aby pięknie rosła i obficie kwitła, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad jej uprawy i pielęgnacji.

Stanowisko.Kaliny najlepiej rozwijają się na stanowiskach ciepłych i słonecznych. Tolerują również miejsca o niewielkim stopniu zacienienia. Ważne aby miejsce, w którym rośnie kalina, było zaciszne, osłonięte od silnych wiatrów.

Podłoże. Gleba idealna pod te krzewy to ziemia dobrze przepuszczalna, z dużą ilością składników mineralnych. Kaliny preferują ziemie próchniczne, zasobne, najlepiej o odczynie pH lekko kwaśnym lub obojętnym. Najlepsze podłoże to takie, które jest umiarkowanie wilgotne.

Podlewanie. Młode krzewy kaliny warto podlewać regularnie, zwłaszcza podczas suszy. Dodatkowo można wykonać ściółkowanie. Zabieg ten pomoże w utrzymaniu odpowiedniego wilgotności gleby oraz zapobiegnie wzrostowi chwastów.

Nawożenie. Często kalina wymaga dodatkowego nawożenia gleby. Najczęściej krzew zasila się zazwyczaj nawozem wieloskładnikowym, aplikując go w okresie od kwietnia do sierpnia. Ponieważ kaliny lubią ziemię o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie pH, warto przygotować dla niej stanowisko odpowiadające jej wymaganiom. A jeśli gleba jest zbyt kwaśna lub zbyt zasadowa, wówczas koniecznie trzeba zmienić jej odczyn, wykonując w tym celu odpowiednio wapnowanie gleby lub nawożenie siarczanem amonu.