Czym jest trawnik i jak o niego dbać

Trawnik to jeden z najpopularniejszych elementów krajobrazu. Ładny i wypielęgnowany trawnik to ozdoba każdej nieruchomości. Trawnikiem nazywamy zespół traw pospolitych, które rosną bardzo blisko siebie i są powiązane swoimi systemami korzeniowymi. Trawnik idealnie uzupełnia przestrzeń w ogrodzie. Jest on wykorzystywany w celach ozdobnych w przydomowych ogródkach czy parkach.

Pielęgnacja tradycyjnego trawnika jest bardzo czasochłonna. Trawnik wymaga jedynie koszenia? Nic bardziej mylnego. Wydawać by się mogło, że - poza koszeniem oraz ewentualnym podlewaniem w trakcie upałów - nic więcej nie jest potrzebne, aby trawnik wyglądał dobrze. Jednak nie jest to tak do końca prawda, bowiem wszystko zależy od naszych oczekiwań co do wyglądu trawnika i jego przeznaczenia. Jeśli chcemy, aby nasz trawnik wyglądał ładnie i estetycznie, to nie tylko przy jego zakładaniu ale także podczas pielęgnacji trzeba uwzględnić wiele różnych aspektów.

Elegancki trawnik to taki, który jest jednolity, gładki i ma żywo zieloną barwę. Jednak zazwyczaj aby osiągnąć taki efekt, wymaga to naszej pracy. Pięknie wyglądającego trawnika nie uzyskamy wyłącznie przez wysianie dobrej jakości mieszanki różnych gatunków traw i regularnie go podlewając.Trzeba o niego również dodatkowo zadbać.

Trawa - tak samo jak każda roślina - ma określone wymagania pokarmowe. I potrzebuje zarówno do życia jak i do prawidłowego rozwoju odpowiednich mikro- i makroelementów takich jak m.in.: azot, potas, fosfor, magnez czy żelazo. Trawy wymagają regularnego i odpowiedniego nawożenia. A to dlatego, że większość gatunków traw ma dość płytki system korzeniowy. Dlatego też nie mogą one pobrać niezbędnych składników odżywczych z niższych partii gleby. Do tego warto wykonywać także takie zabiegi pielęgnacyjne jak aeracja i wertykulacja trawnika.

Tradycyjny trawnik zatem wymaga sporo naszej uwagi i regularnej pielęgnacji. Czy zatem ładny i zadbany trawnik uzyskamy tylko wtedy, gdy poświecimy mu bardzo dużo czasu? I co zrobić gdy tego czasu nie mamy albo mamy zbyt mało? Otóż jest na to rewelacyjne rozwiązanie - trawnik samonawożący.

Trawnik samonawożący – idealny sposób na piękny trawnik dla zapracowanych

Aby murawa miała ładny, soczysty, zielony kolor, w przypadku tradycyjnego trawnikanawozimy ją azotem. Jest to jednak czasochłonne i wymaga sporo naszej pracy i pieniędzy.

Możemy jednak założyć trawnik samonawożący. Jest to idealnerozwiązaniedlaosób którym brakuje czasu na pielęgnację murawy. Taki trawnik nie wymaga nawożenia, bowiem jego skład zapewnia samoistne dostarczanie azotu roślinom.

Co takiego zawiera samonawożący się trawnik?Samonawożącysiętrawnik to mieszanka traw wzbogacona mikrokoniczyną. Ta roślina ma zdolność absorbcji azotu z powietrza.

Zjawisko symbiozy występuje w naturze od dawna. To właśnie ono jest wykorzystywane w tym rozwiązaniu. Mikrokoniczynażyje w symbiozie z pożytecznymi bakteriami brodawkowymi trifolii, które mają zdolność pochłaniania azotu z powietrza. Dzięki temu pierwiastek ten jest pochłaniany zpowietrza i jest dostarczany prosto do korzeni traw. To właśnie dzięki mikrokoniczynie dochodzi do efektu samonawożeniatrawnika.

Rozwiązanie to sprawia, że trawa rośnie szybko i zdrowo, a do tego staje się bardzo gęsta i ma piękny kolor. Przy czym nie wymaga to stosowania przez nas jakichkolwiek nawozów. To ogromna oszczędność czasu i pieniędzy.

Warto zwrócić uwagę również na to, że mikrokoniczyna ze względu na bardzo małe rozmiary jest prawie niewidoczna pomiędzy kępami trawy. Zatem wyglądem trawniksamonawożący nie różni się właściwie niczym od trawnika tradycyjnego.

Trawnik samonawożący ma wiele zalet. Nie tylko ładnie wygląda i nie musimy go nawozić. Nie wymaga on również takich zabiegów jak aeracja trawnika. Możemy go także rzadziej podlewać, bez obaw o to, że utraci swoje walory estetyczne. Taka trawa również szybko się regeneruje po uszkodzeniach, jest odporna na suszę, mróz, deptanie czy zwierzęcy mocz. Główną czynnością którą wykonujemy mając trawnik samonawożący w ogrodzie, jest jego koszenie średnio raz na 2 tygodnie.