Hortensja: co to za roślina i jak wygląda

Hortensje (Hydrangea) to popularne krzewy o wielokolorowych, okazałych kwiatostanach. Rośliny te cieszą się dużą popularnością w naszym kraju, gdyż Polacy chętnie sadzą je w swoich ogrodach. Przyczyną tego faktu jest niewątpliwy urok tych roślin. Bowiem odpowiednio zadbane i pielęgnowane krzewyhortensji wyglądają naprawdę wyjątkowo, dając niezwykły efekt wizualny w ogrodzie.

Hortensje występują zazwyczaj w postaci niewysokich krzewów, jednak mogą przyjmować także formę niewielkich drzew lub pnączy. Te wyjątkowe rośliny ozdobne występują w wielu gatunkach i odmianach, które to różnią się między sobą: formą, kolorem kwiatów i wymaganiami pielęgnacyjnymi.

Hortensje mają efektowne kwiaty, które często tworzą okazałe kwiatostany. Mogą się one składać z setek, a nawet tysięcy pojedynczych kwiatów. Kwiaty hortensji mają różne kolory. Mogą być: białe, różowe, niebieskie lub czerwone. Ponadto ich barwa może zmieniać się w zależności od odczynu gleby. I tak rosnąć w podłożu o odczynie pH obojętnym lub zasadowym, hortensje zwykle kwitną na różowo. Podczas gdy w glebie kwaśnej lub zawierającej jony glinu, ich kwiaty stają się niebieskie. Zatem zmieniając odczyn podłoża, można zmienić barwę kwiatów hortensji.

Jakie rodzaje hortensji występują w Polsce

Najbardziej popularne w Polsce rodzaje hortensji to:

Hortensja bukietowa

bukietowa Hortensja krzewiasta (drzewiasta)

krzewiasta (drzewiasta) Hortensja ogrodowa

Każda z nich ma nieco inne wymagania pielęgnacyjne. Hortensja bukietowa jest wyjątkowo odporna na chłód. Hortensja ogrodowa wymaga regularnego przycinania. Natomiast hortensja krzewiasta preferuje stanowiska o umiarkowanej wilgotności.

Odpowiednia pielęgnacja, dostosowana do specyficznych potrzeb każdej odmiany, pozwala cieszyć się ich niepowtarzalnym urokiem i uczynić z nich prawdziwą ozdobę ogrodu. Hortensje dodadzą twojemu ogrodowi niewątpliwego piękna i zamienią go w miejsce pełne kolorów.

Przesadzanie hortensji: kiedy najlepiej przesadzać hortensje

Zdarza się, że posadzimy hortensję w jednym, wydawać by się mogło – najlepszym miejscu naszego ogrodu. Jednak, gdy krzew się rozrasta, wówczas może okazać się, że konieczne jest jej przesadzenie. W jaki sposób to zrobić i kiedy? Jak podaje prowadzący kanał na YouTube "Zielone Pogotowie", najlepszy czas na przesadzanie hortensji to październik.

W jaki sposób przesadza się hortensję drzewiastą. Przed przesadzeniem hortensji drzewiastej (krzewiastej) należy są przyciąć do 15 cm nad ziemią. Wówczas łatwiej będzie ją wykopać. A poza tym przesadzając krzew wraz z liśćmi, korzenie hortensji zwiędną. Następnie używając szpadla przycina się i podkopuje korzenie wokół krzewu – do momentu, aż uzyskamy ruchomą bryłę korzeni i ziemi. Potem wyciąga się korzenie hortensji wraz z bryłą ziemi. Nie należy otrząsać ziemi i odkrywać korzenie rośliny. Hortensja jest gotowa do przesadzenia.

Krzew sadzimy w nowe miejsce. Zanim posadzi się hortensję, warto wymieszać ziemię z około 7 litrami kompostu. W jaki sposób to zrobić? Wykopujemy otwór w ziemi – dwa razy taki, jak sadzonka.Otwór powinien być nieco głębszy.Bowiem na jego spód wysypuje się połowę przygotowanego naturalnego nawozu i miesza się go z podłożem. Następnie w otwór przekłada się sadzonkę. Potem łopatą przysypuje się wnękę wokół korzeni zwykłą ziemią, zakrywając nią otwór do połowy jego głębokości. Na tę warstwę ziemi wysypuje się resztę kompostu. Całość przysypuje się ziemią i przygniata stopami. Formując ziemię wokół hortensji, warto zostawić nieckę do podlewania.

Ponieważ roślina jest już w stanie uśpienia, w październiku po przesadzeniu nie wykonuje się żadnego dodatkowego nawożenia. Wysypany kompost jest w zupełności wystarczający. Natomiast nawiosnękolejnegoroku, w połowie marca, warto zastosować nawózdohortensji.