Wawrzynek główkowy: co to za roślina, jak wygląda i gdzie występuje

Wawrzynek główkowy, inaczej wawrzynek główkowaty (Daphne cneorum L.) jest gatunkiem krzewu należącym do rodziny wawrzynkowatych. Jest to roślina ozdobna, która chętnie jest sadzona w ogrodach skalnych. Lubi dobrze nasłonecznione miejsca oraz stale wilgotną i próchniczną glebę. Wawrzynek główkowaty źle znosi przesadzanie.

Gdzie naturalnie rośnie wawrzynek.Daphne cneorum rośnie dziko w środkowej i południowej Europie. W naszym kraju można go spotkać w Kotlinie Sandomierskiej, a także na Wyżynach.: Sandomierskiej i Lubelskiej. Jego naturalnym siedliskiem są jasne bory sosnowe i zarośla, a także nasłonecznione stoki. W warunkach naturalnych preferuje on jałowe, suche, bogatewwęglanwapnia gleby.

Jak wygląda wawrzynek główkowy.Wawrzynek główkowaty jest to niski, słabo rozgałęziony, zimozielony krzew lub krzewinka. Osiąga on wysokość od 10 do 50 cm. Jego pędy są szarobrunatne, cienkie i płożące. Liście tej rośliny są lancetowate, całobrzegie skórzaste, ostro zakończone na szczycie. Mają one barwę ciemnozieloną, z sinozielonym spodem. Blaszka liściowa ma 1-2 centymetry długości i do pół centymetra szerokości.

Niewątpliwą ozdobą wawrzynka – choć nie jedyną - są jego kwiaty. Kwiaty Daphne cneorum są niewielkie o długości 1,3 centymetra. Zebrane są na szczycie w kwiatostany główki po 5-10 sztuk. Mają one barwę różową lub białą, a do tego pięknie pachną. Wawrzynek kwitnie w maju i czerwcu. Kwiaty wawrzynka wydzielają nektar, przyciągając nim motyle i inne owady zapylające.

Wawrzynek główkowaty: co jeszcze warto wiedzieć o tej roślinie. Wawrzynek jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Gatunek ten został umieszczony na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski, i na obszarze naszego kraju jest uznany za gatunek narażony na wyginięcie. Ponadto warto wiedzieć, że cała roślina - podobnie jak inne wawrzynki - jest trująca.

Wawrzynek główkowy: wymagania uprawowe i pielęgnacja wawrzynka

Wawrzynek główkowy to ozdoba ogrodu. Tworzy niskie, zielonepoduchy, które późną wiosna obsypują się kwiatami. Roślina ta może być wyjątkową ozdobą każdego ogrodu. Jednak żeby tak było, należy zapewnić mu odpowiednie stanowisko i pielęgnację.

Stanowisko i podłoże idealne dla wawrzynka główkowego. Wawrzynek lubi stanowiska słoneczne i zaciszne. Jest to bardzo ważne, ponieważ źle znosi deficyt słońca. Preferuje on również stanowiska suche. Nie jest zbytnio wymagający co do typu gleby. Jednak najlepiej by miała ona wysoki, czyli zasadowy, odczyn pH. Dlatego jeżeli w twoim ogrodzie występują gleby kwaśne, to co roku jesienią należy wykonać wapnowanie węglanem wapnia. Idealne podłoże dla wawrzynka jest dobrze przepuszczalne i próchniczne. Nie lubi on stanowisk z zalegającą wodą.

Podlewanie i nawożenie wawrzynka.Wawrzynek wymaga podlewania wyłącznie w okresie suszy oraz zimą. Wówczas warto podlać go nie częściej niż raz na dwa tygodnie. W pozostałych przypadkach podlewanie tej rośliny nie jest konieczne. Wawrzynka nawozimy wiosną nawozem o podwyższonej zawartości fosforu. Stosujemy go gdy tylko zobaczymy pierwsze pąki lub nawet przed ich pojawieniem się. Natomiast tuż przed samym kwitnieniem stosuje się nawóz do roślin kwitnących. Zawiera on odpowiednio większą dawkę potasu, która wydłuża proces kwitnienia.

Przycinanie wawrzynka. Wawrzynek nie należy do roślin bardzo wymagających. Jednak jeżeli chcemy, aby pięknie rósł i obficie kwitł, warto go także regularnieprzycinać. To pozwoli dłużej utrzymać jego krzaczastą formę. Przycinanie wykonuje się po kwitnieniu. Całkowicie wycina się wyłącznie pędy przemarznięte lub uszkodzone. Pozostałe pędy można skrócić nawet o 1/3 ich długości. Ten zabieg sprawi że krzew zachowa będzie miał bardziej regularny kształt.