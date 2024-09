Azalia – co to za roślina i jak wygląda

Azalia (Rhododendron L.) to rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych, który obejmująe ponad tysiąc gatunków. Azalie tokrzewy lub niewielkie drzewa, znane przede wszystkim ze swoich barwnych i niezwykle efektownych kwiatów zebranych w kwiatostany. W jednym kwiatostanie może być nawet 35 kwiatów. Są jednymi z najchętniej uprawianych rodzajów krzewów ozdobnych w Polsce.

Czy azalia to rododendron

Rododendrony to grupa roślin, do której zalicza się różaneczniki i azalie. Mianem rododendronów lub różaneczników zwyczajowo określa się te gatunki i odmiany, których liście są skórzaste i zimozielone. Natomiast mianem azalii określamy rośliny o liściach miękkich, lekko owłosionych, zrzucanych na zimę lub też półzimotrwałych.

Dodatkowo azalie można podzielić na gatunki o liściach opadających na zimę oraz na te, które mają liście zimozielone. Jednak chociaż azalie i różaneczniki należą do tego samego rodzaju Rhododendron, - mają tym samym wspólną nazwę łacińską - to w praktyce ogrodniczej od dawna używa się wcześniej wspomnianych nazw tradycyjnych.

Gdzie naturalnie występują azalie

W naturalnych warunkach azalie rosną w Azji – to właśnie tam znajduje się najwięcej gatunków tych roślin. Spotkamy je także w Europie i obu Amerykach. Istnieją również liczne odmiany a także hybrydy uprawne tych krzewów.

W swoim naturalnym środowisku azalie – i ogólnie rododendrony - rosną przede wszystkim na terenach górskich. Preferują gleby próchniczne o odczynie pH kwasowym – najlepiej w zakresie 4,0-5,0. Mogą rosnąć także na torfowiskach, jak również na skałach i glebach wapiennych, na wrzosowiskach czy w lasach. Lubią stanowiska lekko wilgotne, zaciszne i osłonięte (zarówno przed silnym wiatrem, mrozem jak również przed dużym słońcem).

Co oznacza łacińska nazwa azalii

Łacińska nazwa azalii to Rhododendron. Określenie rododendronpochodzi z języka greckiego i oznacza ”drzewo różane”. W niektórych kulturach nadawane mu jest znaczenie symboliczne. Jest on kojarzony np.: z pięknem, delikatnością, elegancją czy też obfitością i bogactwem. Obdarowanie drugiej osoby rododendronem uznawane jest za symbol życzenia powodzenia i sukcesu.

Sadzenie azalii we wrześniu: o tym warto wiedzieć

Zanim przystąpimy do sadzenia azalii, warto wybrać dla nich odpowiednie stanowisko. Często sadzone w Polsce rodzaje tych roślin to: azalia japońska oraz azalia wielkokwiatowa. Azalie japońskie preferują stanowiska częściowo zacienione i osłonięte przed wiatrem. Natomiast azalie wielkokwiatowe lubią rosnąć w pełnym słońcu. Dlatego też wybierając stanowisko odpowiednie dla azalii, warto dopasować je do rodzaju roślin, które chcemy posadzić.

Sadzenie azali we wrześniu. Kiedy mamy już wybrane odpowiednie stanowisko, na początek należy odkwasić i przekopać glebę. Następnie podłoże warto wymieszać z torfem. Ma on kwaśne pH - czyli takie, które preferują te rośliny. Następnie należy wykopać dołki o głębokości około 30-40 cm oraz 50-80 cm szerokości (mniejsze z podanych wymiarów przeznaczone są do azalii japońskich). Rośliny sadzimy w odległości 70 cm od siebie.

Zanim przejdziemy do właściwego posadzenia azalii, warto ją najpierw solidnie nawodnić. Odpowiednio nawodnioną sadzonkę umieszczamy w zagłębieniach. Następnie przysypujemy ziemią zmieszaną z torfem i delikatnie ugniatamy. Na koniec roślinę ponownie podlewamy.

Na koniec warto wykonać ściółkowanie, stosując do tego korę sosnową. Warto pamiętać, że kora z drzew iglastych (takich jak świerk czy sosna)zazwyczaj ma kwaśny odczyn i w taki sposób będzie wpływać na pH gleby. W przypadku azalii sprawdzi się zatem doskonale.

Ponieważ azalie są sadzone przed okresem zimowym, poleca się, by późną jesienią dodatkowo okryć je agrowłókniną lub gałązkami iglaków. Zimozielone odmiany azalii warto podlewać także w okresie od grudnia do marca.