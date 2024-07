Kakao: czym jest i jak powstaje

Kakao to określenie na nasiona kakaowca właściwego (Theobroma cacao). Znane było już w cywilizacjiMajów i Azteków, gdzie stanowiło nieodłączny element różnego rodzaju obrzędów religijnych. Napój z ziaren kakaowca był symbolemobfitości i daremdlabogów. Było również surowcem wykorzystywanym jako środek płatniczy w ramach tzw. wymiany barterowej. Nie wiadomo, kto dokładnie wynalazł kakao. Jedne z najstarszychznanychśladów użytkowaniakakaopochodzą z 5450 – 5300 p.n.e. z wykopalisk w południowym Ekwadorze.

Wspominając o prozdrowotnych właściwościachnasionkakaowca warto pamiętać, że dotyczą one wyłącznie naturalnegokakao. Nie zaś proszku z dużą zawartością mleka, cukru czy emulgatorów do przyrządzania napojów kakaowych, który dostępny jest w sklepach.

Kakao wielu z nas przywodzi na myśl smaki z dzieciństwa. Dobrejjakościnapój kakaowy jest bowiem polecany również kilkuletnim dzieciom. W połączeniu z mlekiem, napój dostarcza dziecku wielu cennych składników niezbędnych do jego prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Kakao to proszek, które służy nie tylko do przygotowania napoju do picia. Jest także składnikiem czekolad, deserów, ciast a także suplementów. To również dodatekdokosmetyków.

Jak powstaje kakao. Kakao wytwarzane jest z drzewakakaowego (Theobroma cacao). Powstaje ono przy okazji produkcji czekolady. Pierwszy etap produkcji takie jak: fermentacja, suszenie, prażenie oraz kruszenie i mielenie ziarenkakaowca są takie same dla obu tych produktów. Z nich powstaje likier, który następnie jest wykorzystywany albo do produkcji kakao i masłakakaowego albo też do produkcji czekolady.

Kakao: źródło witamin i innych składników cennych dla zdrowia

Jakie właściwości ma kakao. Kakao to prawdziwa bomba odżywcza.Ziarnakakaowca są źródłem wielu związków mineralnych i witamin. W jego składzie znaleźć możemy znaleźć: potas, cynk, żelazo, wapń, magnez, fosfor. A także witaminy: A, C, E oraz witaminy z grupy B. Kakao to także dobre źródłobiałka i kwasówtłuszczowychomega-6.

Naturalne dobrej jakości kakao zawiera liczneprzeciwutleniacze, które zwalczają wodne rodniki oraz chronią organizm przed czynnikami chorobotwórczymi. Zawarte w ziarnach kakaowcapolifenole obniżają ciśnienie krwi, wykazują także działanie przeciwzakrzepowe oraz zwiększają przepływ krwi do mózgu. Tym samym kakao działa pozytywnie na pamięć i koncentrację. Polifenole pomagają także obniżyć także poziom ”złego cholesterolu” czyli frakcji LDL.

Kakao to doskonałe źródło antyoksydantów. Surowe ziarnakakao mają: 15 razy więcej antyoksydantów niż czarnejagody, 20 razy więcej antyoksydantów niż czerwonewino i aż 30razywięcej przeciwutleniaczy niż zielonaherbata. Włączenie naturalnego kakao do naszej diety pozwala zachować młody wygląd, spowalnia proces starzenia i tym samym wydłuża życie.

Ponadto kakaopoprawia nastrój. Naturalnekakao jest bowiem bogate w tryptofan, który jest prekursorem neuroprzekaźnika o nazwie serotonina. Serotonina, nazywana inaczej ”hormonem szczęścia” (podobnie jak endorfiny), poprawia humor i ogólnesamopoczucie. Zawiera także anandamid – substancję zbliżoną do działania endorfin. Napój przyrządzony z naturalnego kakao również doskonaledodaje energii, za sprawą zawartości lekko pobudzających składników takich jak kofeina czy teobromina.