Zakleszczotek książkowy, nazywany niekiedy "polskim skorpionem" albo pseudoskorpionem, swoim wyglądem może budzić strach, choć tak naprawdę jest niewielkich rozmiarów. Okazuje się jednak, że nie trzeba się go bać.

Zakleszczotek książkowy – jak wygląda?

"Polski skorpion" to mały pajęczak, który ma zaledwie kilka milimetrów. Dorosłe osobniki żyją do czterech lat. Zakleszczotek ma ciemnobrązowy, prążkowany pancerzyk i czerwone odnóża.

Z przodu ma parę szczękoczułek, które zakończone są szczypcami – stąd też wzięła się jego nazwa. W szczypcach znajduje się jad, którym paraliżuje swoje ofiary. Od skorpiona różni go jednak to, że na odwłoku nie ma charakterystycznego kolca z jadem.

Gdzie można spotkać zakleszczotka książkowego?

Zakleszczotek książkowy występuje nie tylko w Polsce. Najczęściej można go spotkać w lasach. Jego ulubionym miejscem jest kora drzew i ściółka leśna. Pajęczak lubi ciemne i mokre kryjówki. Zdarza się, że wchodzi do domów i znajduje sobie miejsce do bytowania pomiędzy książkami – najczęściej tymi starymi z pożółkłymi kartkami i rozwalającymi się okładkami oraz grzbietami.

Nie zabijaj "polskiego skorpiona". Może być pożyteczny

Obecność pajęczaka w przyrodzie doceniają m.in. pszczelarze. Jest on bowiem pożyteczny i poluje na pasożyty. Zakleszczotek żywi się gąsienicami barciaków, które żyją w ulach. Jada też dręcz pszczeli i roztocza. Dodatkowo niweluje niektóre szkodniki, które zjadają papier (m.in. mole), dlatego znajdziesz go w domowej biblioteczce.

Jeżeli zauważysz zakleszczotka książkowego w domu nie zabijaj go. "Polski skorpion" nie zrobi i krzywdy. Możesz przenieść go na kartce papieru albo w słoiku na dwór. Ciekawostką może być fakt, że niektórzy kolekcjonerzy starych książek kupują zakleszczotki, aby ochronić stare księgi przed wspomnianymi molami!