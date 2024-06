Choć nieodłącznym elementem jesieni jest utrata liści przez większość roślin, wcale nie musi to dotyczyć naszego ogrodu. Musimy jedynie pamiętać o tym, aby wybrać odpowiednie gatunki krzewów ozdobnych. Często wymagają one mniej pracy niż byliny, a są równie zachwycające. Oczywiście wybierając konkretny gatunek do swojego ogrodu, należy upewnić się, czy jesteśmy w stanie zapewnić mu optymalne warunki, czyli dostateczną ilość słońca lub przeciwnie, nieco cienia.

Jakie rośliny kwitną przez całą jesień?

Jeśli chcemy, aby nasz ogród wyglądał pięknie od wiosny aż do jesieni, należy zasadzić w nim rośliny, które będą kwitnąć “po sobie”. Niestety typowo wiosenne krzewy, takie jak magnolie, forsycje, czy bzy dość krótko cieszą oko, choć w tym czasie nie mają sobie równych. Gdy skończy się czas ich kwitnienia, główną rolę zaczną grać krzewy ozdobne, które rozkwitają wczesnym latem. Niżej opisane rośliny będą zachwycać naprawdę długo, bo często aż do pierwszych przymrozków. Z ich uprawą poradzą sobie nawet osoby początkujące. Na co warto się zdecydować?

Jedną z najpopularniejszych, a przy tym najpiękniejszych roślin jest róża okrywowa. Choć w tej odmianie pojedyncze kwiaty są niezbyt duże, jest ich sporo, przez co efekt jest naprawdę zachwycający. Róże mocno się krzewią i są bardzo wytrzymałe. Wykazują odporność na choroby i nie mają szczególnych wymagań pielęgnacyjnych. Wystarczy podcinać je co kilka lat. Róże kwitną od czerwca do listopada. Występują w różnych kolorach, co pozwala na stworzenie ciekawych aranżacji ogrodu. Dużą popularnością cieszy się odmiana “The Fairy" i "Alba Meidiland”. Aby zapewnić roślinom idealne warunki do wzrostu, należy zasadzić je w próchniczej glebie, w nasłonecznionym miejscu. Kwiaty dorastają nawet do 1 m. Różę można zasadzić nie tylko w ogrodzie, ale również na tarasie.

Hortensja - królowa każdego ogrodu

Doskonałym wyborem do ogrodu będą również hortensje. To jedne z najbardziej okazałych i zachwycających kwiatów, obok których nie można przejść obojętnie. Hortensje dorastają nawet do 1,5 m, dlatego nie da się ich nie zauważyć. Rośliny wypuszczają nowe kwiaty od czerwca do września. Po tym czasie nie tworzą kolejnych, ale utrzymują te, które mają do późnej jesieni. Co ciekawe, na kolor kwiatów wpływa pH gleby (kwaśna - niebieskie kwiaty, wapienna - różowe). Hortensje preferują miejsca, które są raczej osłonięte przed słońcem. Rośliny muszą być często podlewane. Wiosną trzeba usunąć suche i obumarłe pędy. Nawożenie powinno trwać od marca do lipca.

Budleja Dawida, czyli ogrodniczy hit ostatnich lat

Ostatnią propozycją jest Budleja Dawida, znana również jako motyli krzew. To określenie nie wzięło się znikąd. Z uwagi na to piękny i intensywny zapach kwiatów, są one wprost oblegane przez motyle oraz inne owady. Kwiatostany mają kształt kolby i różne kolory, w zależności od odmiany (np. różowe, niebieskie, fioletowe i purpurowe). Krzewy są w stanie osiągnąć nawet 5 m wysokości. Możemy jednak regulować je poprzez docinanie. Budleja Dawida wypuszcza nowe kwiaty jeszcze we wrześniu. Niektóre odmiany kwitną aż do października.

Roślinę najlepiej posadzić w słonecznym miejscu. Kwiaty, które już przekwitły warto ścinać, wtedy budleja zacznie wypuszczać nowe. Krzew lubi umiarkowanie suchą glebę, w czasie upałów można podlewać go co 3-5 dni. W okresie zimowym, podczas dużych mrozów, może wymagać okrycia.