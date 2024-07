Na uprawę ogórków decyduje się sporo właścicieli ogrodów, bowiem warzywa nie są wymagające pod względem pielęgnacji. Jednocześnie mają szerokie zastosowanie w kuchni, są smaczne i zdrowe. Nasiona ogórków można wysiać bezpośrednio do gruntu lub przygotować rozsadę.

Reklama

Dlaczego ogórki żółkną?

Jedną z najczęstszych przyczyn żółknięcia liści jest przesuszenie rośliny. Warzywa potrzebują stale wilgotnej gleby, a silne upały mają na nie bardzo zły wpływ. Trzeba jednak uważać, aby podczas podlewania woda nie zmoczyła liści, tylko trafiła bezpośrednio do gleby. W przeciwnym razie może rozwinąć się choroba grzybowa. Kolejną przyczyną żółknięcia jest niewystarczające nawożenie. Ogórki potrzebują zwłaszcza azotu. Jeśli okaże się, że dostęp do składników odżywczych jest niewystarczający, roślina zostanie osłabiona, co objawia się żółknięciem liści. Jeśli chodzi o pH gleby, powinno ono wynosić 6,5-7,0.

Reklama

Inne przyczyny żółknięcia liści mogą być związane z atakiem szkodników lub chorób. Ogórki są szczególnie narażone na działalność przędziorka chmielowca oraz mszyc. Są też podatne na takie choroby jak mączniak prawdziwy, fuzarioza, czy mozaika ogórka.

Domowy sposób na żółknięcie liści ogórków

Jeśli zauważymy niepokojące objawy na liściach, trzeba w pierwszej kolejności zastanowić się nad tym, czy ogórki są w odpowiedni sposób podlewane i nawożone. Jeśli zauważymy, że popełniliśmy błędy w tych kwestiach, należy je skorygować. Oprócz tego warto przygotować specjalny nawóz z trawy. To świetna odżywka, która dostarczy roślinom potrzebnych składników odżywczych. Dzięki temu wzmocni ogórki oraz zapewni im ochronę przed szkodnikami i chorobami. Co trzeba zrobić?

Do przygotowania odżywki potrzebna będzie nam skoszona trawa. Ważne, aby nie była spryskana wcześniej żadnymi chemicznymi środkami. Trawę wkładamy do ciemnego i grubego worka, dodając nieco wody.

Ważne, aby nie była spryskana wcześniej żadnymi chemicznymi środkami. Trawę wkładamy do ciemnego i grubego worka, dodając nieco wody. Worek musi być szczelnie zamknięty. Następnie wystawiamy go na słońce. Pod wpływem wysokiej temperatury w środku rozpocznie się proces fermentacji.

Po upływie 2-3 dni sfermentowaną trawę przekładamy do wiadra i zalewamy wodą. Może być to deszczówka lub odstana woda. Czekamy jeszcze 2 godziny i przecedzamy całość.

Na końcu podlewamy ogórki odżywką. Zaleca się około 1 l na jeden krzak. Po zastosowaniu takiej odżywki ogórki będą dorodne i pełne smaku.

Co robić, gdy rośliny zaatakuje choroba grzybowa?

Jeśli żółknięcie liści jest spowodowane chorobą grzybową, warto przygotować specjalne opryski. Potrzebne będą składniki, które na pewno większość osób ma w domu lub może łatwo kupić w sklepie lub aptece.

Oprysk z wody utlenionej - aby go przygotować, należy połączyć 20 ml wody utlenionej z 1 l wody . Takim roztworem spryskujemy ogórki, które zostały zaatakowane przez bakterie lub grzyby. Oprysk najlepiej powtarzać dwa razy w tygodniu.

- aby go przygotować, należy połączyć . Takim roztworem spryskujemy ogórki, które zostały zaatakowane przez bakterie lub grzyby. Oprysk najlepiej powtarzać dwa razy w tygodniu. Oprysk z sody oczyszczonej - ten sposób działa na choroby grzybowe i szkodniki. Do przygotowania roztworu potrzeba łyżeczkę sody i 2 l ciepłej wody . Oprysk powtarzamy co 3-4 dni.

- ten sposób działa na choroby grzybowe i szkodniki. Do przygotowania roztworu potrzeba . Oprysk powtarzamy co 3-4 dni. Odżywka z aspiryną - popularny lek jest w stanie poprawić odporność roślin, a tym samym ich wytrzymałość. Do przygotowania mieszanki potrzebne będą dwie tabletki oraz 1 l gorącej wody. Następnie rozcieńczamy roztwór z 9 l wody i podlewamy nim ogórki.

Warto pamiętać o tym, aby na bieżąco usuwać żółte liście, bowiem mogą one powodować rozprzestrzenianie się choroby lub szkodników.