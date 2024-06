Kwiaty przetacznika mają ciekawą budowę i intensywne zabarwienie. Roślina z rodziny babkowatych – w zależności od odmiany – potrafi urosnąć nawet do kilkudziesięciu centymetrów. Jej lancetowate liście i pięknie wybarwione kwiaty zachwycają od czerwca aż do października. Jak uprawiać przetacznik? Podpowiadamy, co robić, aby rozkwitł w twoim ogrodzie w całej okazałości!