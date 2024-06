Pielęgnując iglaki w ogrodzie, możemy czasem dostrzec na nich delikatne, ażurowe pajęczyny. Jeśli w pobliżu zauważymy pająka, nie ma powodów do niepokoju. Jednak, kiedy zobaczymy bardzo subtelną pajęczynkę z ledwo dostrzegalnymi czerwonawymi punkcikami, to sygnał alarmowy. Oznacza to, że nasze rośliny padły ofiarą przędziorków.

Pajęczyna na iglakach – oznaka żerowania przędziorka

Przędziorki to mikroskopijne owady, które mogą wyrządzić poważne szkody roślinom. Żywią się sokiem roślinnym, co prowadzi do osłabienia rośliny i zmniejszenia jej zdolności do fotosyntezy. Oprócz pajęczyn, na iglakach zaatakowanych przez przędziorka można zaobserwować inne objawy, takie jak:

żółknięcie i brązowienie igieł

opadanie igieł

matowy wygląd igieł

spowolniony wzrost rośliny.

Przędziorek sosnowiec – jak wygląda?

Przędziorek sosnowiec to niewielki pajęczak, osiągający około 2 mm długości. To właśnie ten gatunek najczęściej atakuje sosny, świerki, jodły, cyprysiki czy żywotniki. Trudno dostrzec go gołym okiem, ale przy bliższym przyjrzeniu się zainfekowanej roślinie można zauważyć nie tylko drobne pajączki, ale również niewielkie, czerwone jaja, które składa u nasady igieł. Przędziorek tworzy duże ilości białych nici, które oplatają igły i pędy drzew iglastych. Przy sprzyjających warunkach w jednym sezonie może pojawić się nawet do 5 nowych pokoleń przędziorka, co świadczy o jego niezwykle szybkim tempie rozwoju.

Jak sprawdzić, czy na roślinie są przędziorki?

Jeżeli chcemy się upewnić, czy na roślinie są przędziorki, istnieje prosty i skuteczny sposób na ich wykrycie. Wystarczy wykonać test z białą kartką papieru. Należy położyć kartkę pod gałązki rośliny, którą chcemy sprawdzić. Następnie delikatnie potrząśnijmy gałązkami nad kartką. Po potrząśnięciu przędziorki najprawdopodobniej opadną z gałązek i wylądują na kartce. Na białym tle będą one widoczne jako drobne, ruchliwe punkciki.

Jak zwalczać pajęczyny na iglakach?

Przędziorek sosnowiec jest trudny do zwalczenia. Najważniejsze w walce z nim jest wczesne zauważenie inwazji. Jeśli zorientujemy się dopiero wtedy, gdy drzewo zostanie pokryte dużą ilością pajęczyn, szanse na skuteczny oprysk znacznie maleją. Dorosłe przędziorki wytwarzają nici, które stanowią warstwę ochronną zarówno dla nich samych, jak i dla jaj oraz larw. Najodpowiedniejszym momentem na wykonanie oprysku przeciw przędziorkom jest maj i czerwiec, ponieważ wtedy rozpoczyna się okres wylęgania.Do zwalczania przędziorków możemy zastosować naturalne gnojówki z roślin.