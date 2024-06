Rododendron (inaczej różanecznik lub azalia) – co to za roślina?

Rododendron (Rhododendron L.) to rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych, który obejmuje ponad tysiąc gatunków. Istnieją także liczne odmiany oraz hybrydy uprawne. Rododendron to jeden z najchętniej uprawianych rodzajów krzewów ozdobnych w naszym kraju. Rododendrony tokrzewy lub niewielkie drzewa, znane przede wszystkim ze swoich efektownych i barwnych kwiatów zebranych w kwiatostany. W jednym kwiatostanie może być nawet 35 kwiatów.

W naturalnych warunkach rododendrony rosną w Azji. To właśnie na tym kontynencie znajdziemy najwięcej gatunków tych roślin. Spotkamy je także w Europie i obu Amerykach. W swoim naturalnym środowisku rododendrony rosną przede wszystkim na terenach górskich. Preferują gleby próchniczne o odczynie pH kwasowym – najlepiej w zakresie 4,0-5,0. Mogą rosnąć także na torfowiskach oraz skałach i glebach wapiennych, na wrzosowiskach czy też w lasach. Lubią stanowiska lekko wilgotne, zaciszne i osłonięte - zarówno przed silnym wiatrem, mrozem jak również przed dużym słońcem.

Rododendrony to grupa roślin, do której zalicza się różaneczniki i azalie. Mianem rododendronów lub różaneczników zwyczajowo określa się te gatunki i odmiany, których liście są skórzaste i zimozielone. Natomiast mianem azalii określamy te o liściach miękkich, lekko owłosionych, zrzucanych na zimę lub też półzimotrwałych. Jednak chociaż azalie i różaneczniki należą do tego samego rodzaju Rhododendron, to jednak w praktyce ogrodniczej od dawna używa się wcześniej wspomnianych nazw tradycyjnych w celu ich rozróżnienia.

Określenie rododendron pochodzi z języka greckiego i oznacza ”drzewo różane”. W niektórych kulturach nadawane mu jest znaczenie symboliczne – jest on kojarzony np.: z pięknem, delikatnością, elegancją czy obfitością i bogactwem. Obdarowanie drugiej osoby rododendronem uznawane jest za symbol życzenia sukcesu i powodzenia.

Jak i kiedy nawozić rododendrony?

Rododendrony (Rhododendron) to piękne krzewy, które wymagają odpowiedniego nawożenia, aby mogły zdrowo rosnąć i obficie kwitnąć. Nawożenie tych roślin przeprowadza się dwa razy w sezonie, a każdy etap nawożenia jest kluczowy dla ich zdrowia i pięknego wyglądu.

Terminy nawożenia rododendronów:

Wiosenne nawożenie: Pierwsze nawożenie przeprowadza się wiosną, rozpoczynając pod koniec kwietnia i kontynuując do połowy lipca. W tym okresie stosuje się nawozy azotowe, które wspierają intensywny wzrost roślin. Zaleca się używanie gotowych mieszanek nawozowych, które zawierają około 30% siarczanu amonu. Ważne jest, aby wybierać nawozy o spowolnionym działaniu, które uwalniają składniki odżywcze przez okres nie dłuższy niż cztery miesiące. Na wiosnę najczęściej polecany jest właśnie siarczan amonu . Nie tylko dostarcza azotu, ale także utrzymuje kwaśny odczyn gleby, korzystny dla rododendronów .

Pierwsze nawożenie przeprowadza się wiosną, rozpoczynając pod koniec kwietnia i kontynuując do połowy lipca. W tym okresie stosuje się nawozy azotowe, które wspierają intensywny wzrost roślin. Zaleca się używanie gotowych mieszanek nawozowych, które zawierają około 30% siarczanu amonu. Ważne jest, aby wybierać nawozy o spowolnionym działaniu, które uwalniają składniki odżywcze przez okres nie dłuższy niż cztery miesiące. najczęściej polecany jest właśnie . Nie tylko dostarcza azotu, ale także utrzymuje kwaśny odczyn gleby, korzystny dla . Jesienne nawożenie: Od sierpnia do września przechodzimy na nawozy jesienne, pozbawione azotu. Jest to istotne, aby nie pobudzać roślin do nowego wzrostu przed zimą, co mogłoby je osłabić i utrudnić przetrwanie chłodniejszych miesięcy. Nawozy jesienne pomagają rododendronom przygotować się do zimowego spoczynku, dostarczając niezbędnych składników mineralnych bez ryzyka uszkodzeń mrozowych. Jesienią natomiast warto używać siarczan potasu, który przygotowuje rośliny do zimowego spoczynku.

Rodzaje nawozów dla rododendronów

Rododendrony są szczególnie wrażliwe na niedobory składników odżywczych, co może objawiać się na różne sposoby:

Niedobór potasu: brązowe plamki na brzegach liści.

brązowe plamki na brzegach liści. Niedobór boru: czerwone plamki na liściach.

czerwone plamki na liściach. Niedobór fosforu: brunatnienie blaszek liściowych.

Aby uniknąć tych problemów, najkorzystniej jest sięgać po gotowe nawozy wieloskładnikowe przeznaczone specjalnie dla tej grupy roślin. Stosujemy je zgodnie z zaleceniami producenta. Dostarczają one krzewom niezbędnych substancji odżywczych.

O czym warto pamiętać przy nawożeniu rododendronów? Należy pamiętać, aby nie nawozić rododendronów bezpośrednio po ich przesadzeniu. Świeżo przesadzone rośliny mają delikatny system korzeniowy, który może zostać uszkodzony przez nawozy, co z kolei może prowadzić do więdnięcia roślin lub problemów z przyjęciem się w nowym miejscu.