Jak usunąć plamy z trawy za pomocą sody?

Soda jest jednym z najbardziej skutecznych środków czyszczących. W przypadku uporczywych plam z trawy sprawdzi się m.in. do usuwania zabrudzeń z bawełny, poliestru i tkanin syntetycznych. Nie jest jednak polecana jako preparat do czyszczenia zabrudzeń na tkaninach delikatnych, takich jak wełna czy jedwab. Zabrudzenie z trawy należy posypać równomiernie niewielką ilością sody, a następnie użyć miękkiej szczoteczki (lub nieużywanej szczotki do zębów) w celu rozprowadzenia proszku. Gdy soda wsiąknie głęboko w materiał, plamę należy zmyć miękką szmatką nasączoną odrobiną łagodnego detergentu. Zalecane jest używanie zimnej wody. Po zmyciu sody i zaschniętych zabrudzeń ubranie należy wyprać w temperaturze dozwolonej dla danego typu tkaniny.

Woda utleniona ratunkiem dla białych ubrań?

Reklama

Wśród domowych sposobów na usuwanie plam z trawy często zaleca się stosowanie wody utlenionej. Warto jednak pamiętać, że ta metoda jest polecana wyłącznie dla białych ubrań – kolorowe tkaniny mogą ulec odbarwieniu. Uporczywe zabrudzenie z trawy na białym ubraniu należy nasączyć niewielka ilością wody utlenionej, a następnie pozostawić na ok. 30 minut (dłużej dla intensywnych, zaschniętych zabrudzeń). Następny krok to upranie ubrania w zimnej wodzie. W przypadku silnych zabrudzeń koniecznym może okazać się powtórzenie tego procesu.

Reklama

Czy alkohol i lakier do włosów usuną plamę z trawy?

Mniej typową, ale równie skuteczną metodą wywabiania zabrudzeń z trawy jest wykorzystanie wysokoprocentowego alkoholu (powyżej 70 proc.) lub lakieru do włosów. W przypadku pierwszego preparatu należy po prostu natrzeć plamę alkoholem i pozostawić na ok. 30 minut. Po upływie tego czasu zalecane jest upranie ubrania w zimnej wodzie. W przypadku zastosowania lakieru do włosów zabrudzenie z trawy należy intensywnie spryskać. Gdy całość zaschnie, plamę trzeba delikatnie usunąć za pomocą szczoteczki do zębów. Ostatni krok to ręczne upranie ubrania.

Jak uniknąć zniszczenia tkaniny?

W przypadku intensywnych zabrudzeń z trawy – także na butach i akcesoriach (torby, plecaki) – czas działa na niekorzyść tkaniny. O ile to możliwe, ubranie należy oczyścić jak najszybciej. W przeciwnym wypadku chlorofil zawarty z trawie wniknie głęboko we włókna i pozostawi trwały ślad. Kolejna zasada dotyczy używania wyłącznie zimnej wody. Pranie ubrania w standardowej temperaturze jest dozwolone dopiero na ostatnim etapie oczyszczania, gdy usunięto już właściwe zabrudzenie. Przy wyborze domowych metod wywabiania plam – przy wykorzystaniu alkoholu, cytryny, sody czy wody utlenionej – warto pamiętać, że nie wszystkie są zalecane dla tkanin delikatnych. Niektóre tkaniny będą wymagać wielokrotnego procesu oczyszczania lub wyłącznie czyszczenia chemicznego.