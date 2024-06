Upały - radość nie dla wszystkich

Nadchodzi lato, a wraz z nim wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia upałów. Przez jednych są one długo wyczekiwane i witane niemal z utęsknieniem, szczególnie jeśli przypadają w czasie urlopu. Przez innych natomiast są wręcz znienawidzone. Czas, w którym temperatura wzrasta powyżej 30 stopni Celsjusza, słońce praży niemiłosiernie, a do tego jest duszno, nie ma dla tych osób nic wspólnego z relaksem i wypoczynkiem. Czują się wówczas po prostu źle, miewają zawroty głowy, jest im słabo, a do tego pojawiają się u nich problemy ze snem. Wypoczynek w nagrzanej i dusznej sypialni nie jest bowiem niczym przyjemnym.

Upały najbardziej dokuczają osobom chorującym na serce czy mającym problemy z oddychaniem. Niebezpieczne mogą okazać się dla seniorów i małych dzieci. Poza tym osoby, które zwyczajnie lepiej czują się w niższych temperaturach, też najczęściej nie przepadają za upałami.

Reklama

Przebywanie w domu w czasie upałów bywa męczące. Wysoka temperatura, duchota i brak właściwej cyrkulacji powietrza sprawiają, że czujemy się niekomfortowo. Jesteśmy nieustannie spoceni, ciężko nam się oddycha, a sen w gorącej i dusznej sypialni nie przynosi wypoczynku. Co robić? Jak schłodzić mieszanie w czasie upałów?

Reklama

Wentylator: najpopularniejsza metoda, aby schłodzić mieszkanie w czasie upałów

W czasie gorącego lata wielu z nas marzy o klimatyzacji, jednak nie może sobie na nią pozwolić. Na szczęście istnieją inne sposoby, aby schłodzić mieszkanie w czasie upałów bez konieczności montowania klimatyzacji.

Pierwszym i najbardziej znanym sposobem jest zastosowanie wentylatorów, które zapewniają przepływ chłodnego powietrza. Na rynku dostępny jest szeroki ich wybór. Każdy więc może znaleźć odpowiedni dla siebie i pasujący do wnętrza domu. Warto jednak zastosować pewien trik, który wzmocni skuteczność wentylatora. Wystarczy przed nim ustawić miskę wypełnioną lodem. Dzięki niej powietrze w pomieszczeniu będzie jeszcze lepiej schłodzone.

Okna: Jak ich używać w trakcie upałów?

Aby schłodzić mieszkanie w czasie upałów, należy wykorzystać fakt, że wieczorem i w nocy temperatura jest niższa niż w ciągu dnia. To właśnie wtedy należy wietrzyć pomieszczenia, aby wpuścić chłodniejsze powietrze. Trzeba jednak przy tym pamiętać o zamontowaniu w oknach siatek przeciwko owadom. Okna natomiast powinny być zamknięte w czasie dnia, aby nie wpuszczać do mieszkania gorącego powietrza.

Aby ochłodzić mieszkanie, warto dodatkowo zadbać o zamontowanie w oknach rolet lub zasłon zaciemniających. Dzięki temu do pomieszczeń nie przedostaje się tak dużo światła słonecznego, a tym samym aż tak się nie nagrzewają. Poza tym można delikatnie zmoczyć zasłony wodą, co zwiększy wilgotność i da uczucie kojącego chłodu.

Nawilżanie powietrza w mieszkaniu w czasie upałów jest bowiem bardzo ważne. Pomaga łatwiej przetrwać ten trudny czas. W tym celu można sięgnąć po wspomniany już sposób z moczeniem zasłon. Można też rozwiesić na suszarce mokre tkaniny, ręczniki czy ścierki. Te zaś parując, nawilżą powietrze. Warto też zainwestować w profesjonalne nawilżacze, które często posiadają przydatną funkcję. Wytwarzają niewidzialną parę wodną, która pomaga schłodzić mieszkanie w trakcie upałów.

Mniej gotowania, więcej kwiatów, czyli inne sposoby na schłodzenie mieszkanie w czasie upałów

W gorące letnie dni warto też postawić na lekkie i szybkie do przygotowania potrawy. Dzięki temu nie spędzimy zbyt wiele czasu w gorącej kuchni i nie wytworzymy przy tym dodatkowej dawki ciepła. Możemy także zrezygnować wówczas z pieczenia ciast, aby ograniczyć używanie piekarnika, który również nagrzewa nasze mieszkanie. Korzystajmy wówczas ze świeżych, sezonowych owoców, aby przyrządzić z nich pyszne i zdrowe desery, które z powodzeniem zastąpią nam pieczone ciasta.

Na koniec warto dodać, że prawdziwym sprzymierzeńcem w walce z upałami okazują się rośliny doniczkowe. Ich posiadanie pozwala ochłodzić mieszkanie w czasie upałów. To one pochłaniają energię słoneczną i dwutlenek węgla. W zamian otrzymujemy tlen oraz wilgoć. Dzięki temu lepiej nam się oddycha nawet w wyjątkowo gorące dni.