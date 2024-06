Lagerstremia indyjska to roślina wieloletnia, która kwitnie przez blisko 120 dni w roku - od wiosny aż do późnej jesieni. Na dodatek jest odporna na mróz do -18 stopni Celsjusza a z jej pielęgnacją poradzą sobie nawet początkujący ogrodnicy.

W krajach, z których pochodzi – np. w Chinach, Tajwanie, Wietnamie, Kambodży czy Laos – roślina osiąga nawet 6-8 metrów wysokości. Odmiany uprawiane w Polsce są mniejsze choć również mają imponujące rozmiary – nawet do 3 metrów wysokości. Kwiaty Lagerstremii indyjskiej mają różne kolory - od białego, przez różowy, aż po głęboki fiolet. Właśnie one sprawiają, że roślina jest tak bardzo ceniona przez ogrodników.

Warto pamiętać też o tym, że lagerstremia indyjska ma spore znaczenie dla ekologii. Jej kwiaty przyciągają pszczoły, motyle i inne owady zapylające.

Czy lagerstroemia kwitnie w Polsce?

Legerstemia indyjska ma drobne liście o intensywnym zielonym kolorze i szeroką koronę o kulistym kształcie. Wiele osób zastanawia się czy skoro wywodzi się z krajów takich jak Chiny, Tajwan czy Kambodża, lagerstroemia kwitnie również w Polsce. Tymczasem mimo że roślina pochodzi z krajów azjatyckich – świetnie czuje się także w naszym klimacie. Na dodatek kwitnie przez blisko 120 dni w roku!

Pielęgnacja lagerstremii indyjskiej

Wymagania pielęgnacyjne lagerstremii indyjskiej nie są duże. Roślina, by mogła dobrze rosnąć potrzebuje stanowiska słonecznego i osłoniętego od wiatru. Jej pielęgnacja obejmuje regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie. Podłoże powinno być żyzne, próchnicze i przepuszczalne.

Po posadzeniu roślinę należy podlewać regularnie co około 1,5 tygodnia i nawozić odżywkami z azotem od kwietnia do połowy lipca. Od sierpnia do końca października warto używać w tym celu odżywki zawierające fosfor i potas.

Przycinanie lagerstremii indyjskiej od czasu do czasu sprawia, że wypuszcza nowe kwiatostany. Przy jej uprawie warto również pamiętać, że lagerstremia indyjska nie przepada za nadmiarem wody, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Legerstemia indyjska – ozdoba ogrodu i żywopłot

Dzięki swojej wszechstronności, legerstemia indyjska znajduje szerokie zastosowanie w ogrodach prywatnych i przestrzeni miejskiej. Może stanowić zarówno efektowny punkt centralny w ogrodzie jako pojedyncze drzewo, jak i gęsty, kwitnący żywopłot. Roślinę tę można także sadzić w rzędach wzdłuż dróg czy ścieżek tworząc malownicze aleje. Roślina, z uwagi na to, że dobrze znosi zanieczyszczenia miejskie, chętnie jest też sadzona w parkach i na skwerach.