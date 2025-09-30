Tulipany: Kiedy i jak sadzić?

Tulipany to wiosenni zwiastuni, których barwne kwitnienie jest nagrodą za odpowiednie przygotowanie jesienią. Kluczowy jest termin sadzenia. Najlepszy moment to okres od połowy września do końca października. Wtedy gleba jest jeszcze ciepła, co pozwala cebulkom na silne ukorzenienie przed nadejściem mrozów. Długa, ciepła jesień pozwala na sadzenie nawet w listopadzie, ale wiąże się to z większym ryzykiem.

Niezbędne zasady sadzenia

Aby osiągnąć sukces i cieszyć się pięknymi tulipanami na wiosnę trzeba zwrócić uwagę na:

Jakość cebulek : Wybieraj okazy duże, twarde, bez pleśni i uszkodzeń. Warto użyć środka grzybobójczego do zaprawienia.

: Wybieraj okazy duże, twarde, bez pleśni i uszkodzeń. Warto użyć środka grzybobójczego do zaprawienia. Stanowisko : Preferują słońce lub lekki cień.

: Preferują słońce lub lekki cień. Gleba : Powinna być żyzna i przepuszczalna. Ciężką ziemię rozluźnij piaskiem, ubogą wzbogać kompostem. Dobra przepuszczalność chroni cebulki przed gniciem.

: Powinna być żyzna i przepuszczalna. Ciężką ziemię rozluźnij piaskiem, ubogą wzbogać kompostem. Dobra przepuszczalność chroni cebulki przed gniciem. Głębokość sadzenia : Zasada to trzykrotność wysokości cebulki (zwykle 8-15 cm). Głębiej na glebach lekkich, płycej na ciężkich.

: Zasada to trzykrotność wysokości cebulki (zwykle 8-15 cm). Głębiej na glebach lekkich, płycej na ciężkich. Rozstawa i układ : Sadź w odstępach 15-20 cm, najlepiej w grupach, by uzyskać efekt gęstego, wiosennego "dywanu".

: Sadź w odstępach 15-20 cm, najlepiej w grupach, by uzyskać efekt gęstego, wiosennego "dywanu". Ochrona : Specjalne koszyczki lub nawet wytłaczanki po jajkach mogą chronić cebulki przed gryzoniami.

: Specjalne koszyczki lub nawet wytłaczanki po jajkach mogą chronić cebulki przed gryzoniami. Przechowywanie: Jeśli nie zdążysz posadzić jesienią, trzymaj cebulki w chłodnym, przewiewnym i suchym miejscu do następnego sezonu.

Źródło: Top.pl