Z każdym dniem czuć nadchodzącą jesień, a temperatury spadają, ale to nie znaczy, że pelargonie muszą stracić swój urok. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji mogą zdobić balkony i ogrody jescze kilka miesięcy.

Pielęgnacja pelargonii jesienią

Mimo niższych temperatur, pelargonie nadal potrzebują wody, ale w mniejszych ilościach niż latem. Należy je podlewać dopiero, gdy wierzchnia warstwa ziemi będzie lekko przesuszona, co zapobiegnie gniciu korzeni i żółknięciu liści. Rośliny te wciąż potrzebują dużo słońca, dlatego warto zapewnić im dostęp do co najmniej 6 godzin światła dziennie.

Ważne jest także regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Dzięki temu pelargonie nie będą tracić energii na wytwarzanie nasion, a zamiast tego skoncentrują się na produkcji nowych pąków. Jesienią warto również kontynuować nawożenie, ale nawozami bogatymi w fosfor i potas, które wspierają obfite kwitnienie.

Naturalny nawóz z czosnku

Świetnym, naturalnym nawozem dla pelargonii jest odżywka z czosnku. Czosnek zawiera związki siarki, które poprawiają zdrowie roślin, a także potas, który intensyfikuje kwitnienie i kolor kwiatów. Ponadto, jego zapach odstrasza popularne szkodniki, takie jak mszyce czy przędziorki.

Aby przygotować taką odżywkę, wystarczy rozgnieść dwie główki czosnku i zalać je dwoma litrami wody. Miksturę odstawia się na 24 do 48 godzin w chłodne i ciemne miejsce. Po tym czasie należy rozcieńczyć ją z wodą w proporcji 1:2 i podlewać nią pelargonie raz w tygodniu.

Przygotowanie pelargonii do zimy

Kiedy nadejdą pierwsze przymrozki, nawet najlepsze nawożenie nie uchroni pelargonii. Gdy temperatura spadnie poniżej 10°C, najlepiej przenieść skrzynki bliżej domu lub, jeśli to możliwe, wstawiać je na noc do cieplejszego pomieszczenia, a rano znów wystawiać na zewnątrz.

Jeśli chcemy, aby pelargonie przetrwały zimę i pięknie kwitły w kolejnym sezonie, możemy je przezimować. Należy je wtedy przenieść do jasnego pomieszczenia, gdzie temperatura utrzymuje się między 5 a 12°C. W tym czasie podlewa się je rzadko, raz na kilka tygodni, i zaprzestaje nawożenia.

