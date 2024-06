Hyzop lekarski. Co to za roślina?

Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis) to gatunek rośliny należący do rodziny jasnotowatych. Inne nazwy zwyczajowe to: józefka, józefek czy izap lekarski. Rodzimym obszarem występowania hyzopu są: Afryka Północna (dokładnie Maroko i Algieria), Europa Południowa i Środkowa, Azja Zachodnia (państwa Iran i Turcja) oraz Kaukaz. Jako tak zwany ”gatunek zawleczony”, występuje on również w Europie oraz Ameryce Północnej.

Hyzop to niewielki półkrzew, który dorasta do około 20-30 cm wysokości. Na pierwszy rzut oka przypomina lawendę. Ma małe, lancetowate lub równowąskolancetowate liście. Jej łodygi są cienkie i wzniesione ku górze. Kwietnie w lipcu oraz sierpniu. Jego kwiaty są drobne, o barwie białej, różowej, niebieskawej lub liliowej.

Hyzop lekarski to roślina ozdobna czy lecznicza? Hyzop to roślina zarówno ozdobna, jak i lecznicza oraz przyprawowa. Olejki pozyskiwane z tego małego półkrzewu mają właściwości antyseptyczne. Wykorzystywane są one w medycynie oraz w przemyśle perfumeryjnym.

Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis): Właściwości

Poza walorami estetycznymi, hyzop lekarski ma również właściwości lecznicze i przyprawowe. Surowcem jest ziele hyzopu. Posiada on sporo olejku eterycznego.

Zastosowanie hyzopu w przemyśle perfumeryjnym oraz w kuchni. Olejek eteryczny pozyskiwany z hyzopu jest stosowany w przemyśle perfumeryjnym oraz dodawany do niektórych likierów alkoholowych (takich jak francuski trunek Chartreuse).

Świeże oraz suszone liście i kwiaty tej rośliny mają przyjemny zapach oraz gorzko korzenny smak. Stosowane są jako przyprawa do dań mięsnych, zup jarzynowych oraz sałat i sosów, wzbogacają ich smak. Zaostrza także smak nieco mdłych potraw. To także roślina miododajna.

Hyzop lekarski w lecznictwie. Hyzop ma również wiele zastosowań w lecznictwie ludowym. Napar z ziela tej rośliny jest zalecany jako środek wykrztuśny przy takich schorzeniach jak astma oskrzelowa czy nieżyt oskrzeli. Herbata ziołowa na bazie hyzoplekarskiego dobrze wpływa na naszą odporność, chroniąc nasz organizm przed bakteriami i wirusami. Może być również stosowany w przypadku przeziębienia, grypy czy zapalenia płuc.

Jest to także środek sprawdzający się w schorzeniach przewodu pokarmowego. Spożywany eliminuje bóle brzucha, działa moczopędnie, wiatropędnie i pobudzająco. Pozytywnie wpływa na bakteryjną florę jelitową, która jest ważna dla naszego organizmu.

Napar zzielahyzopu jest stosowany także do płukania gardła, przy nadmiernej potliwości oraz w homeopatii. Pomaga także w regulowaniu ciśnienia tętniczego czy też leczenia objawów reumatyzmu. Napar stosowany zewnętrznie przyspiesza gojenie się ran i skaleczeń.

Jak przygotować napar z hyzopu lekarskiego?

Przygotowanie naparu jest proste. Wystarczy, że do szklanki wsypiemy 1,5 łyżeczki suszonego zielahyzopu. A następnie zalejemy 250 mililitrami wrzątku. Tak przygotowany napar pozostawiamy pod przykryciem na około 15 minut.

Dawkowanie. Warto pamiętać, że hyzop lekarski należy przyjmować w odpowiednich ilościach. Stosując olejekhyzopowy, nie powinniśmy przekraczać dziennej dawki wynoszącej 15-20 kropli. Ponadto preparat ten nie powinien być przyjmowany przez kobiety w ciąży.