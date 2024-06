Pelargonia. Co to za roślina?

Pelargonia (Pelargonium L'Hér.) to rodzaj bylin, czyli roślin wieloletnich lub też pół krzewów, który liczy sobie ponad 280 gatunków. Naturalnie występują przede wszystkim w Afryce Południowej. Poza tym możemy je spotkać w Afryce Wschodniej, a także w Australii, Nowej Zelandii czy też na Wyspie Świętej Heleny oraz na Wyspach Tristan da Cunha.

Nazwa pelargonie pochodzi od greckiego słowa "pelargós" oznaczającego bociana. Wzięło się to z podobieństwa rozłupek, czyli owoców tych roślin do bocianiego dzioba.

Pelargonie to najbardziej rozpowszechnione rośliny ogrodowe na terenach wolnych od przymrozków. Można je uprawiać zarówno w ogrodach, jak i na balkonach i tarasach. Dobrze rosną także w pomieszczeniach.

Dużą popularnością cieszą się różne odmiany pelargonii. Niemniej najpopularniejsze i najchętniej uprawiane w Polsce gatunki tej rośliny to pelargoniarabatowa oraz pelargoniabluszczolistna.

Wymagania uprawowe pelargonii: Stanowisko, podłoże, podlewanie

Stanowisko i podłoże.Pelargonie to rośliny lubiące słońce, dlatego też dobrze rosną na stanowiskach słonecznych. Sprawdzą się także jako rośliny do półcienia. Jeśli chodzi o podłoże, to rośliny te sadzić możemy w podłożu zasobnym w składniki pokarmowe. Najlepiej zastosować w tym przypadku specjalne podłoże przeznaczone dla pelargonii. Rośliny te preferują odczyn gleby o pH obojętnym.

Podlewanie.Pelargonie wymagają regularnego podlewania. Są one bowiem mało odporne na przesuszenie podłoża. Podlewamy je tuż przy powierzchni ziemi. Nie zaleca się zwilżania wodą liści pelargonii, ponieważ to może prowadzić do rozwoju różnych chorób grzybowych.

Czym nawozić pelargonie?

Nawożenie.Pelargonie to rośliny, które mają duże zapotrzebowanie na składniki mineralne. Dlatego też już od początku kwietnia do końca września rozpoczynamy regularne nawożenie tych roślin mniej więcej co 2 tygodnie. Ważne, aby nawozy zawierały potas. Jest to bowiem pierwiastek, który ma duży wpływ na kwitnienie. Poza tym, podobnie jak inne rośliny, pelargonia potrzebuje takich pierwiastków jak azot czy fosfor.

Dobrym rozwiązaniem jest użycie 2 albo 3 różnych nawozów. Wiosną idealnie sprawdzi się preparat z dużą zawartością azotu. Dzięki niemu roślina będzie szybko rosła. Natomiast w późniejszym okresie używamy nawozu potasowo-fosforowego, który wspomaga kwitnienie.

Najpopularniejsza metoda nawożenia pelargonii to stosowanie nawozu płynnego. Koncentrat rozcieńczamy w wodzie zgodnie z instrukcją podaną przez producenta na opakowaniu i stosujemy w regularnych odstępach czasu.

Dobrym rozwiązaniem są nawozy o spowolnionym uwalnianiu. Dzięki temu ważne składniki są uwalniane stopniowo w niewielkich ilościach. W przypadku tego rozwiązania jedna aplikacja nawozu może wystarczyć na cały sezon. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie.

Choć nawóz płynny to podstawa w nawożeniu pelargonii, dodatkowo możemy zasilić roślinę również naturalnymnawozem takim jak gnojówka z pokrzywy lub skrzypu, czy też nawóz hummusowy. Takie nawozy nie tylko pozytywnie wpływają na rośliny, ale także poprawiają właściwości samej gleby.