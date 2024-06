Co to jest WD-40? Jaka jest jego historia?

Preparat WD-40 został wynaleziony w 1953 r. w USA przez Rocket Chemical Company (później przemianowaną na WD-40 Company). Oficjalna strona internetowa firmy nie podaje nazwiska (lub nazwisk) osób, które są autorami formuły, ale anglojęzyczna Wikipedia (powołując się na ustalenia Iris Engstrand, historyczki z Uniwersytetu w San Diego) wskazuje, że najprawdopodobniej był to Iver Norman Lawson, który substancje znaną dziś na całym świecie jako WD-40 wynalazł samodzielnie w domu i sprzedał ją Rocket Chemical Company za 500 dolarów (czyli za dzisiejszą równowartość niecałych 4 tys. dolarów).

Pierwotnie WD-40 był stosowany w przemyśle obronnym do zabezpieczenie powłok pocisków przed wilgocią i korozją, ale po kilku latach trafił do zwykłej sprzedaży. Źródła są dosyć zgodne, że pomysł na na to, sprzedawać WD-40 w wygodnej puszce, wskazując na wielość zastosowań tego preparatu, jest autorstwa Norma Larsena, ówczesnego szefa Rocket Chemical Company.

Skład WD-40. W czym tkwi sekret tego preparatu?

WD to skrót od angielskiego "water displacement", co można przetłumaczyć jako "wyparcie wody". Z kolei cyfra 40 ma wskazywać, że zanim powstała obecna formuła, wcześniej przeprowadzono 39 prób jest stworzenia. Dopiero za czterdziestym razem powstała mieszania która spełniała stawiane przed nią wymagania.

Co ciekawe, szczegółowy skład WD-40 do dziś nie jest znany, chroni go tajemnica przedsiębiorstwa. Preparat nigdy nie został opatentowany. Gdyby był objęty patentem to producent musiałby ujawnić jego pełny skład, a po wygaśnięciu ochrony patentowej inne podmioty mogłyby z tej wiedzy skorzystać i wprowadzić na rynek jego odpowiedniki. Z analiz składu WD-40 (oraz z informacji przekazanych przez samego producenta przy składaniu wniosku o rejestrację i możliwość sprzedaży np. na terenie UE) wynika, że preparat ten to mieszanina węglowodorów (w tym n-alkanów i izoalkanów), substancji aromatycznych oraz dwutlenku węgla.

Zastosowanie preparatu WD-40

Lista zastosowań preparatu WD-40 jest bardzo długa i obejmuje m.in. zabezpieczanie różnych powierzchni przed wilgocią, usuwanie zabrudzeń, eliminację rdzy, smarowanie i rozluźnianie połączeń i zawiasów. Sklepy sprzedające WD-40 podają, że można zastosować go np. do:

czyszczenie fug,

usuwanie śladów po kleju,

usuwanie plam ze zmywaków ze stali nierdzewnej,

zmiękczanie i zabezpieczanie przed wilgocią wyrobów ze skóry (w tym obuwia),

czyszczenie i konserwacja kokpitu samochodu,

nadawanie połysku podłogom (efekt jak po woskowaniu, ale bez śliskości),

maskowanie rys w podłogach ceramicznych i marmurowych,

usuwanie z maski samochodowej śladów po owadach czy smole drogowej,

zabezpieczanie łopaty przed przywieraniem ziemi, zwłaszcza gliny,

ochrona srebra przed przebarwieniami, oczyszczanie łańcuszków i innej biżuterii.

Na polskiej stronie producenta WD-40 mowa jest też o takich zastosowaniach jak czyszczenie strun gitarowych, ograniczenie błyszczenia poliuretanu (materiał używany m.in. do produkcji odzieży sportowej), poluzowanie zaciętych suwaków. Producent wskazuje, że lista możliwych zastosowań WD-40 obejmuje aż 2000 pozycji. W internecie można spotkać się z opiniami, że choć na rynku dostępne są dziś bardziej specjalistyczne preparaty, które w przypadku wielu prac sprawdzą się lepiej niż WD-40, to jednak WD-40 nie można odmówić uniwersalności i wielofunkcyjności.