Przygotuj formę na wakacje

Do wakacji czasu już coraz mniej. To ostatni dzwonek, by zadbać o sylwetkę przed wyjściem na plażę. Nawet najmniejsza, regularna aktywność fizyczna może przybliżyć nas do celu. Jeśli postanowienia noworoczne zawiodły, być może motywacją będzie właśnie zbliżający się urlop. Wiosna i lato to idealny moment na wprowadzenie spacerów lub biegania do codziennych nawyków.

Chodzenie. Kto powinien wybrać taką formę treningu?

Wszystko zależy od naszych możliwości i stanu zdrowia. Nie każdy może sobie pozwolić na taki wysiłek fizyczny jak bieganie. Wtedy warto postawić na regularne spacery. Szczególnie w przypadku osób starszych lub z problemami zdrowotnymi, na przykład z chorobami stawów.Chodzenie to też dobry pomysł dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z treningami. Może być wstępem do bardziej intensywnych ćwiczeń w przyszłości, jeśli nie czujemy się na siłach, by od razu zaczynać od joggingu.

Bieganie. Dla kogo to lepszy wybór?

Jeśli naszym celem jest szybszy efekt treningu, i nie ma ku temu przeciwwskazań powinniśmy wybrać bieganie. Nawet biegnąc w wolnym tempie spalimy więcej kalorii niż szybko idąc. Osoba ważąca około 70 kilogramów podczas godzinnego biegu straci prawie dwa razy więcej kalorii niż w czasie energicznego spaceru. Trzeba jednak pamiętać, że bieganie znacznie bardziej obciąża mięśnie i stawy. Jest również bardziej kontuzyjnym sportem od marszu. Przed joggingiem przyda się najpierw rozgrzewka.

Ile kalorii spalamy podczas chodzenia i biegania?

Liczba spalonych kalorii zależy od naszej wagi i długości treningu. Według dostępnych na stronach internetowych kalkulatorów kalorii osoba o przeciętnej wadze około 70 kilogramów podczas godzinnego biegu lub marszu straci odpowiednio:

- wolny bieg – około 570 kalorii

- szybki bieg – około 850 kalorii

- wolny spacer – około 250 kalorii

- szybki marsz – około 320 kalorii