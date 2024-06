Przydomowy ogródek to dobre miejsce, aby posadzić własne warzywa. W dość łatwy sposób możemy mieć własne ekologiczne produkty do naszych potraw. Choć zazwyczaj znane nam warzywa takie jak marchewka, ogórki czy cukinia nie są bardzo trudne w uprawie, to jednak czasem możemy się spotkać z takimi, które mają nieprzyjemny, gorzki posmak. Dlaczego warzywa z domowych upraw czasem są gorzkie i jak temu zaradzić? Podpowiadamy.