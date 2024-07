Seler korzeniowy: dlaczego warto go mieć w ogrodzie

Seler to popularne warzywo zawierające dużo cennych składników odżywczych. Stanowi on źródło składnikówmineralnych: fosforu, wapnia,sodu, żelaza i magnezu. Seler korzeniowy bogaty jest także w witaminy z grupy B. W swoim składzie ma także olejki eteryczne. To właśnie te ostatnie nadają mu wyjątkowysmak i aromat. A także działają pobudzająconatrawienie.

Seler jest również pomocny w zwalczaniu nadciśnienia tętniczego oraz obniżaniapoziomu złegocholesterolu. Pomaga również zapobiegać zawałom serca i udarommózgu. Ponadto seler zawiera psolaren - związek o działaniu antynowotworowym.

Seler jest niskokaloryczny. Jego spożycie jest zalecane w dietach odchudzających. Przyczynia się on do likwidacji zaparć i przyspiesza trawienie.Sok z korzeni selera pobudza metabolizm oraz pomaga usuwać z organizmu uboczne produkty przemiany materii, takie jak np.: kwas moczowy. Nadmiar tego związku w organizmie prowadzi do bólów stawów. Tym samym picie soku z selera lub wywaru z gotowanego korzenia tej rośliny przynosi ulgę w przypadkubóli artretycznych.

Jak sama nazwa wskazuje, częścią jadalną tej rośliny jest jej bulwiasty korzeń. Ale nie tylko. Jadalne są bowiem także liście. Seler to dodatek do wielu potraw, które dzięki niemu zyskają charakterystyczny smak i wyjątkowyaromat. To doskonały składnik sałatekzup, surówek, gulaszy czy potrawek. Selerkorzeniowy ma intensywnysmak i charakterystycznyaromat. Można go jeśćzarównona surowo jak i ugotowanego.

Jeśli mamy własny przydomowy ogródek, to warto posadzić w nim również to warzywo. Jednak uprawa selera w ogrodzie nie należy do najłatwiejszych. Bowiem jest to roślina dość wymagająca, zarówno jeśli chodzi o podłoże jak i nawożenie. Niemniej przestrzegając konkretnych zasad i zapewniając mu optymalne warunki wzrostu, możemy uzyskać obfite plony.

Wymagania uprawowe i pielęgnacja selera

Seler to warzywo wymagające. Niemniej jednak ze względu na jego właściwości i smak warto podjąć ten trud i uprawiać go w przydomowym ogródku.

Podłoże i stanowisko idealne dla selera korzeniowego. Roślina ta najlepiej rośnie na wilgotnej, zasobnej glebiepróchnicznej. Idealnympodłożemdoselera będąglebytorfowe. Natomiast warzywo to będzie źle rosło na glebach lekkich, piaszczystych a także na glebach ciężkich. Zalecany odczyn pH podłoża do uprawy selera korzeniowego to między 6,5 a 7,5 – czyli gleba obojętna lub lekko zasadowa. Seler lubi stanowiska słoneczne. Dobrze znosi upały.

Podlewanie selera.Odpowiednie nawodnienie tego warzywa jest jednym z kluczowych elementów jego uprawy. Selerkorzeniowy jest bardzo wymagający pod tym względem. Niedobór wody powoduje największe skutki podczas grubienia korzeni, czyli w okresie od lipca do października. Wówczas to należy zadbać o zachowanie odpowiedniego nawodnienia rośliny czyli na poziomie 70-80 proc. Jest to bardzo ważne. Bowiem zbyt mała zawartość wody powoduje, że seler będzie próbował pobrać jej z podłoża jak najwięcej. To zaś będzie skutkować niepotrzebnym rozrostem jego korzeni bocznych.

Inne zabiegi pielęgnacyjne. Poza regularnym nawadnianiem selera korzeniowego, ważnymi zabiegami pielęgnacyjnymi są także odchwaszczanie oraz spulchnianiegleby. Są one istotne zwłaszcza w początkowym etapie wzrostu rośliny.

Pielęgnacja selera w lipcu

Okres letni to czas, w którym musimy pamiętać o regularnym podlewaniu selera korzeniowego. Zwłaszcza w okresie przedłużającej się suszy wymaga on stałego dostępu do wody. Warto przy tym pamiętać, aby podłoże nie było ani zbyt suche, ani zbyt mokre.

Ponadto w tym okresie warto dostarczyć selerowi ważnych dla niego mikroelementów. Jak podaje portal Deccoria.pl, możemy w tym celu przygotować nawóz z popiołu. Popiół drzewny zawiera wiele mikro- i makroelementów takich jak: fosfor, wapń, magnez, żelazo, potas, bor, molibden i mangan. Nawóz z popiołu nie tylko dostarcza roślinom niezbędnych składników mineralnych ale również korzystnie wpływa na strukturę gleby. Taki nawóz zabezpiecza także seler przed różnymi chorobami i szkodnikami. A jest to bardzo ważne, bowiem roślina ta jest na nie bardzo podatna.

Oto przepis na nawóz z popiołu drzewnego: