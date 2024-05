Anturium to roślina o niepowtarzalnym wyglądzie. Charakterystyczne są dla niej sercowate, błyszczące liście oraz kwiaty o nietypowym kształcie, zebrane w kolbę, z której wyrasta liść przykwiatowy okrywający kwiatostan nazywany spathą. Roślina ma jednak nie tylko piękny wygląd. Również doskonale oczyszcza powietrze pochłaniając takie substancje jak formaldehyd, amoniak i ksylen. Jak sprawić, by anturium utrzymywało swój wyjątkowy wygląd przez długi czas? Poniżej przedstawiamy na to sposób!

Reklama

Jak dbać o anturium?

W przypadku anturium niezwykle ważne jest odpowiednie stanowisko. Roślina ta lubi jasne, rozproszone światło. Bezpośrednie nasłonecznienie może powodować poparzenie liści, z kolei ustawienie doniczki w półcieniu może sprawić, że nie wytworzy kwiatów.

Reklama

Ważna jest także temperatura. Roślina najbardziej lubi temperatury od 18 do 24 stopni Celsjusza. Nie należy ustawiać rośliny w przeciągach i chłodnych miejscach, bo może to zahamować jej wzrost i spowodować marnienie liści.

Anturium wymaga też regularnego podlewania, przy czym nie lubi nadmiernego namaczania gleby. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne. Najlepiej więc podlewać kitnię raz lub dwa razy w tygodniu.

Pielęgnacja anturium oznacza również bieżące usuwanie obumarłych liści i kwiatostanów, co zdecydowanie sprzyja kwitnieniu. Należy też monitorować roślinę pod kątem objawów chorób czy obecności szkodników.

Jak sprawić, by anturium miało niezwykle wygląd przez cały rok?

W tym przypadku ważne jest nawożenie. Nie jest to jednak trudny zabieg w przypadku tej rośliny. Doskonały będzie domowy nawóz z… drożdży, który szybko przygotujesz samodzielnie! Jak to zrobić? Wystarczy rozkruszyć i rozpuścić w 1 litrze letniej wody 1 łyżeczkę świeżych drożdży piekarskich. Następnie należy je dokładnie wymieszać i podlać nią roślinę. Warto powtarzać ten zabieg raz na dwa lub trzy tygodnie. Dzięki temu roślina będzie dobrze odżywiona, a składniki zawarte w drożdżach doskonale wpłyną na jej wzrost i kwitnienie!