Pelargonia (Pelargonium), mimo pochodzenia z Afryki Północnej, jest niezwykle wytrzymała i łatwa w pielęgnacji. Dzięki temu jest doskonałym wyborem dla miłośników bujnych kwiatów - nawet dla tych, którzy nie są doświadczeni w uprawie roślin lub mają ograniczony czas na ich pielęgnację.

Pielęgnacja pelargonii

Pelargonia ma swoje korzenie w Afryce Południowej, co oznacza, że preferuje ciepłe otoczenie. Potrzebuje również dużo naturalnego światła, jednak należy pamiętać, że niektóre odmiany mogą ucierpieć na skutek nadmiernego nasłonecznienia latem. Może to skutkować poparzeniami, a to z kolei doprowadzić do przebarwienia liści lub wysychania brzegów płatków kwiatów. Dlatego też doskonałym miejscem dla pelargonii byłby balkon lub taras lekko zacieniony w godzinach intensywnego nasłonecznienia.

Jak podlewać pelargonie?

Chociaż pelargonie zazwyczaj nie mają problemów z krótkotrwałymi okresami suszy, lubią być regularnie i obficie podlewane, zwłaszcza w upalne dni, nawet do dwóch razy dziennie – rano i wieczorem. Dla osób, które mają trudności z regularnym podlewaniem, istnieją specjalne systemy samopielęgnacyjne dostępne w sklepach ogrodniczych. Można też kupić skrzynkę samopielęgnacyjną lub skonstruować prosty system, na przykład z plastikowych butelek, w celu utrzymania wilgoci w glebie.

Nadmierne nawodnienie i wysoka wilgotność mogą być szkodliwe dla pelargonii i prowadzić do gnicia korzeni. Konieczne jest zapewnienie odpływu nadmiaru wody, aby uniknąć nadmiernego namoknięcia podłoża. W przypadku długotrwałych okresów deszczu warto rozważyć przeniesienie roślin do bardziej osłoniętego miejsca, aby zmniejszyć ryzyko nadmiernego nawilżenia.

Odżywka z łupin cebuli

Pelargonia będzie rosła, gdy umieścisz ją na stanowisku o dużej ekspozycji słonecznej, umiarkowanie podlejesz oraz nie będziesz jej wystawiać na zewnątrz podczas wiosennych przymrozków, zwłaszcza do drugiej połowy maja. Regularne nawożenie jest również kluczowe, zalecane jest stosowanie preparatów zawierających wysoką zawartość fosforu i potasu, a niską zawartość azotu. Jak często? Najlepiej co 1-2 tygodnie przez cały okres wzrostu.

Możemy skorzystać z gotowych nawozów dedykowanych pelargonii lub wypróbować naturalne metody nawożenia. Jednym ze skutecznych sposobów jest odżywka z łupin cebuli, bogata w fosfor i potas. Jak ją zrobić?

Najpierw do litrowego słoika wsyp łupiny z pięciu dużych cebul. Następnie zalej je wrzątkiem, napełniając słoik. Gotową mieszankę odstaw w ciemne miejsce na 24 godziny. Po upływie tego czasu płyn przecedź przez sito, oddzielając łupiny cebuli.

Podlewanie pelargonii odżywką z łupin cebuli możesz zacząć już wczesną wiosną - w kwietniu. Najlepiej kontynuować to przez cały sezon wegetacyjny. Zaleca się stosowanie jej co 1-2 tygodnie, aby stymulować kwitnienie rośliny.