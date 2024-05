Biały skoczek. Co to za owad?

Biały skoczek (Metcalfa pruinosa) jest pluskwiakiem z rodzinyFlatidae. Owad ten w Polsce po raz pierwszy zauważony został w 2020 roku i w ciągu ostatnich 4 lat wyjątkowo się rozprzestrzenił. Jest uciążliwym szkodnikiem w ogrodzie, ponieważ atakuje rośliny jednoroczne, byliny, a nawet drzewa i krzewy.

Istnieją podejrzenia, że biały skoczek do Polski przywędrował z Ameryki Północnej. Do tej pory najczęściej spotykany był w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku. Owad ten bez problemów przystosował się do warunków panujących w naszym kraju. Zimę przeżywa w korze drzew w postaci jaj, z których na wiosnę wykluwają się larwy. Latem zaś larwy przekształcają się w dorosłe osobniki, których samice jesienią ponownie składają jaja. Jedna dorosła samica jest w stanie złożyć ich nawet ponad 100. Warto podkreślić, że na roślinach żerują zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki.

Białego skoczka nie jest łatwo dostrzec, ponieważ jego dorosłe osobniki osiągają zaledwie ok. 8 mm długości i mają czarnobrązowy odcień. Najbardziej charakterystyczną cechą ich wyglądu są białe, woskowe włókna, które pokrywają w młodym stadium rozwoju ich ciała w całości. To właśnie te włókna możemy zauważyć na roślinach zaatakowanych przez szkodnika. Do tego posiadają małą głowę z dużymi oczami i długimi czułkami. Ich nogi zaś przystosowane są do skakania, co znacznie ułatwia im przemieszczanie się między roślinami i ucieczkę przed drapieżnikami. Dodatkowo białe skoczki wyposażone są w przezroczyste skrzydła z ciemnymi plamkami. Skrzydła te, kiedy owady nie latają, są najczęściej złożone na grzbiecie.

Biały skoczek: Jakie szkody wyrządza w ogrodzie?

Biały skoczekżerować może na wielu roślinach – od roślin jednorocznych i bylin aż do drzew i krzewów. Spotkać możemy go na drzewach owocowych, liściastych i iglastych. W Europie zanotowano już ponad 300 gatunków roślin, które zaatakował.

Roślinom szkodzi poprzez wysysanie z nich soków, co pozbawia je składników odżywczych i wody. Zaatakowane przez niego liście i pędy roślin ulegają zniekształceniu, a następnie więdną i obumierają. To jednak jeszcze nie wszystkie szkody wyrządzane przez tego niewielkiego owada. Przenosi on także wiele niebezpiecznych dla roślin wirusów, a spadź, czyli lepka substancja, którą wydziela, przyczynia się do rozwoju pleśni. Ta z kolei skutkuje zmniejszeniem procesu fotosyntezy i osłabieniem roślin. Wspomniana spadź może też przyciągać w okolice zaatakowanych roślin inne owady takie jak mrówki czy mszyce.

Jak pozbyć się białego skoczka z ogrodu?

Pozbycie się białego skoczka z ogrodu jest dosyć trudne. Głównie z powodu tego, że jest on gatunkiem nowym w naszym kraju. Ponadto ze względu na to, że jego ciało pokryte jest wspomnianymi już woskowymi włóknami, bezpośrednie dotarcie do niego jest utrudnione. Tym samym zastosowane środki chemiczne mogą być mniej skuteczne. Z pewnością niezwykle istotny jest czas działania. Im szybciej zauważymy tego pluskwiaka na naszych roślinach i rozpoczniemy z nim walkę, tym większą mamy szansę na zwycięstwo.

Poza środkami specjalistycznymi możemy też wypróbować domowe metody. Jedna z nich polega na zasadzeniu roślin, które wydzielają intensywny zapach jak np. aksamitki. Aby ograniczyć populację białego skoczka w ogrodzie, należy także regularnie usuwać zaatakowane przez nie części roślin, a więc liście, pędy i gałęzie. Innym sposobem na pozbycie się białego skoczka z ogrodu jest przygotowanie roztworu wody i delikatnego mydła, a następnie spryskanie nim zaatakowanych roślin.