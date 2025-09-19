Nie tylko wiosna. Poznaj krokusy, które kwitną jesienią

Krokusy to dla wielu symbol budzącej się do życia wiosny. Ale co, jeśli okaże się, że te urokliwe kwiaty mogą ozdobić ogród również jesienią? Wystarczy wybrać odpowiednie gatunki i zapewnić im właściwą pielęgnację. Jak sprawić, by ogród obsypał się kolorami, kiedy inni chowają już sprzęty ogrodowe.

Krokus jesienny czy zimowit? Jak je rozróżnić

Wiele osób myli krokusy jesienne z zimowitami, co nie dziwi, bo na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie. Kwitną w tej samej porze roku i mają podobny kształt kwiatów. Istnieją jednak kluczowe różnice, które pozwalają je odróżnić:

Liczba pręcików : Jesienne krokusy mają tylko trzy pręciki. Zimowity wyróżnia sześć pręcików zakończonych żółtymi pylnikami.

: Jesienne krokusy mają tylko trzy pręciki. Zimowity wyróżnia sześć pręcików zakończonych żółtymi pylnikami. Słupek : Krokus jesienny ma długi słupek zwieńczony trójdzielnym, pomarańczowym znamieniem. U zimowitów płatki są cieńsze i bardziej rozłożyste.

: Krokus jesienny ma długi słupek zwieńczony trójdzielnym, pomarańczowym znamieniem. U zimowitów płatki są cieńsze i bardziej rozłożyste. Wzrost: Zimowity są zazwyczaj większe i mają bardziej rozłożyste płatki. Krokusy jesienne są mniejsze i bardziej zwarte.

Popularne gatunki krokusów jesiennych, które warto mieć w ogrodzie

Wybór jesiennych krokusów jest naprawdę spory. Oto kilka najpopularniejszych gatunków, które wprowadzą kolor do Twojego ogrodu:

Krokus uprawny (Crocus sativus) – znany jako szafran. Kwitnie w październiku. Wyróżniają go długie, pomarańczowe znamiona, z których produkuje się jedną z najdroższych przypraw świata.

(Crocus sativus) – znany jako szafran. Kwitnie w październiku. Wyróżniają go długie, pomarańczowe znamiona, z których produkuje się jedną z najdroższych przypraw świata. Krokus okazały (Crocus speciosus) – to prawdziwy gigant wśród jesiennych krokusów. Dorasta do 20 cm, ma duże, liliowoniebieskie kwiaty i kwitnie od września do października.

(Crocus speciosus) – to prawdziwy gigant wśród jesiennych krokusów. Dorasta do 20 cm, ma duże, liliowoniebieskie kwiaty i kwitnie od września do października. Krokus średni (Crocus medius) – osiąga 8-10 cm wysokości, zachwyca liliowymi płatkami i jaskrawymi, pomarańczowymi słupkami. Kwitnie w październiku.

(Crocus medius) – osiąga 8-10 cm wysokości, zachwyca liliowymi płatkami i jaskrawymi, pomarańczowymi słupkami. Kwitnie w październiku. Krokus bladożółty (Crocus ochroleucus) – jeden z najmniejszych gatunków (5-7 cm), idealny na skalniaki. Wypuszcza urokliwe, kremowobiałe kwiaty od września do października.

Jak pielęgnować krokusy jesienne, by kwitły jak szalone?

Aby cieszyć się jesiennymi krokusami, musisz zadbać o kilka podstawowych kwestii:

Stanowisko: Wybierz dla nich słoneczne, ciepłe i osłonięte miejsce.

Gleba: Wymagają żyznej, przepuszczalnej i próchniczej ziemi.

Sadzenie: Cebulki sadź późnym latem lub wczesną jesienią, na głębokości 5-8 cm. Pozostaw je w gruncie na zimę - większość gatunków jest mrozoodporna.

Podlewanie: Regularne podlewanie jest kluczowe, zwłaszcza w suchych okresach. Unikaj jednak przelania, które może prowadzić do gnicia cebul.

