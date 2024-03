Większe zakupy wymagają większego wózka. To nie ulega wątpliwości. Do odpięcia i odblokowania wózka sklepowego potrzebna jest zazwyczaj moneta. W większości dużych sklepów i dyskontów w tym celu potrzebujemy tej o nominale 1, 2 lub 5 złotych.

Jak odblokować sklepowy wózek bez używania monety?

W czasach zakupów bezgotówkowych coraz częściej tych przysłowiowych "drobnych" brakuje nam w portfelu. W takiej sytuacji pozostaje nam wrócić do domu lub skorzystać z mniejszego koszyka, z którego prędzej, czy później nadmiar produktów po prostu nam wypadnie.

Okazuje się, że istnieje jeden a nawet dwa sposoby na to, by odblokować wózek sklepowy nie używając monet. Jedna z influencerek pokazała, jak można to zrobić. Sposób jaki zaprezentowała jest dosyć nieoczywisty. Według niej do odblokowania wózka sklepowego posłuży nam patyczek higieniczny do czyszczenia uszu. Wystarczy wcisnąć go w szczelinę, w którą wkłada się monetę. Po zakupach wystarczy odprowadzić wózek i przypiąć go metalowym zapięciem z wózka, który stoi przed nim. Patyczek wyjdzie ze szczeliny bez problemu.

Oto naprawdę prosty sposób na odblokowanie sklepowego wózka

To sposób numer jeden, ale z pewnością nie zawsze możliwy, bo przecież, kto nosi przy sobie patyczek do czyszczenia uszu? Drugi trik jest lepszy, bo można wykonać go za pomocą przedmiotu, który z dużym prawdopodobieństwem ma przy sobie każdy z nas. O czym mowa? O kluczach! Wystarczy okrągłą stronę jednego z nich wsunąć w szczelinę na monety i w ten sposób odblokować wózek sklepowy. Po skończonych zakupach trzeba jedynie pamiętać, by podobnie jak w przypadku patyczków przypiąć wózek do tego stojącego przed nim i zabrać klucz.

Coraz częściej w dużych sklepach ochrona lub kasjerzy posiadają też specjalne żetony do wózków, które można od nich otrzymać bezpłatnie. Warto taki plastikowy krążek nosić w portfelu i odblokowywać nim sklepowy wózek.