Zakwas buraczany

Zakwas buraczany to naturalny napój o intensywnie czerwonej barwie, lekko słonym i kwaskowatym smaku, który powstaje w wyniku fermentacji czerwonych buraków. Nazywany "skarbem natury", ma liczne właściwości prozdrowotne. Jest bogatym źródłem witamin, minerałów, antyoksydantów oraz naturalnych probiotyków. Regularne spożycie zakwasu buraczanego wspiera odporność organizmu, pomaga w jego oczyszczaniu, wspomaga funkcjonowanie wątroby, reguluje metabolizm, dodaje energii i wzmacnia serce. Jest szczególnie zalecany osobom cierpiącym na anemię, ponieważ stymuluje produkcję czerwonych krwinek.

Reklama

Kefir

Kefir to fermentowany napój mleczny, który warto włączyć do diety ze względu na liczne korzyści zdrowotne. Ma lekko kwaśny, gazowany smak i kremową konsystencję. Stanowi źródło wapnia, magnezu, potasu, fosforu, cynku, sodu oraz witamin (B12, B2, D, A, K, E). Jest bogaty w łatwo przyswajalne białko oraz różnorodne szczepy bakterii kwasu mlekowego i drożdży, które wspierają mikroflorę jelitową. Dzięki swojemu cennemu składowi, kefir wzmacnia odporność, poprawia trawienie, wspiera zdrowie kości i zębów, dodaje energii, przyspiesza regenerację i działa detoksykująco.

Woda kokosowa

Reklama

Woda kokosowa, pozyskiwana z niedojrzałych, zielonych owoców palmy, jest ceniona za swoje wyjątkowe właściwości zdrowotne. Doskonale nawadnia organizm, ponieważ stężenie zawartych w niej elektrolitów jest zbliżone do stężenia występującego w osoczu krwi ludzkiej. Napój ten posiada również właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne, dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy. Jest bogata w kluczowe składniki odżywcze, takie jak magnez, wapń, potas, fosfor, a także liczne witaminy (w tym C oraz z grupy B: B1, B2, B3, B5, B6). Z perspektywy naukowej, woda kokosowa korzystnie wpływa na układ krwionośny i pracę serca – przyczynia się do obniżenia ciśnienia krwi i redukcji poziomu cholesterolu. Ponadto, jest pomocna w łagodzeniu dolegliwości nerwowych oraz problemów trawiennych (zarówno biegunki, jak i nudności czy wymiotów).

Napój aloesowy

Napój aloesowy, wytwarzany z soku lub miąższu liści aloesu (najczęściej Aloe vera), z dodatkiem wody i naturalnych słodzików/soków owocowych, jest kolejną wartościową propozycją dla poprawy zdrowia. Wyróżnia się w nim aż 75 potencjalnie aktywnych substancji, takich jak witaminy, minerały, enzymy, cukry, aminokwasy, lignina, saponiny i kwasy salicylowe. To te składniki warunkują jego nieocenione właściwości: wzmacnianie układu odpornościowego, obniżanie poziomu cholesterolu we krwi oraz działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Jest również polecany osobom z cukrzycą lub insulinoopornością, gdyż pomaga regulować poziom glukozy we krwi. Ponieważ aloes w przeważającej części składa się z wody, napój ten doskonale nawadnia i pomaga utrzymać równowagę elektrolitową.

Sok z kiszonej kapusty

Sok z kiszonej kapusty, podobnie jak zakwas buraczany, powstaje w procesie fermentacji i ma równie pozytywny wpływ na zdrowie. Jest ceniony za bogactwo witamin (K, E, C oraz z grupy B: B1, B2, B3, B6) oraz minerałów (w tym m.in. jodu, żelaza, magnezu, wapnia i siarki). Stanowi także źródło wartościowych antyoksydantów. Wpływa korzystnie na organizm poprzez działanie przeciwzapalne, wzmacnianie odporności, regulację pracy jelit, wspieranie serca i krążenia, przyspieszanie gojenia się ran oraz wspomaganie usuwania toksyn.

Kombucha

Kombucha, wywodząca się z północno-wschodnich Chin, jest fermentowanym napojem, któremu przypisuje się właściwości lecznicze. Jest to napój wytwarzany z użyciem tzw. grzyba herbacianego (znanego też jako grzyb kombucha lub grzyb japoński) i charakteryzuje się słodko-kwaśnym smakiem. Zawiera składniki mineralne (magnez, żelazo, cynk, miedź), witaminę C oraz witaminy z grupy B (B1, B2, B6), enzymy, aminokwasy, związki polifenolowe, a także sacharozę, glukozę i fruktozę. Kombucha wspiera oczyszczanie organizmu z toksyn, pomaga obniżać poziom cholesterolu i hamuje procesy starzenia. Pozytywne właściwości obejmują również wzmocnienie układu odpornościowego oraz wspomaganie leczenia cukrzycy typu 2. Ponadto, dzięki właściwościom antybakteryjnym, korzystnie działa na skórę – oczyszcza ją, wygładza i zmiękcza naskórek.