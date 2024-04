Mrówki w domu – uciążliwy problem

Mrówki w domu to częsty i uciążliwy problem. Tym większy, że owady te szybko się rozmnażają. Mogą zanieczyszczać jedzenie, a nawet niszczyć drewniane elementy znajdujące się domu, poprzez budowanie w ich okolicach swoich gniazd. Dzięki swoim małym rozmiarom są w stanie wejść praktycznie w każdy zakamarek.

Do domów dostają się najczęściej w najprostszy sposób – przez otwarte drzwi lub okna. Bez problemu również wejdą przez każdą niewielką szczelinę czy szparę w elewacji. Prawdziwą zachętę dla nich stanowi każde pożywienie, do którego dostęp nie jest niczym ograniczony. Drobne przekąski pozostawione na stole, okruchy na szafce kuchennej czy odkręcona butelka z sokiem mogą stać się zaproszeniem dla mrówek. Owady te często zadomawiają się w naszych kuchniach lub spiżarniach, aby założyć w nich swoje gniazda. Zapewniają w ten sposób młodym osobnikom stały dostęp do pożywienia. Oprócz niego poszukują miejsc bezpiecznych i dosyć wilgotnych.

Reklama

W sklepach znaleźć można wiele chemicznych środków służących do zwalczania mrówek. Są one skuteczne, jednak w swoim składzie zawierają wiele niebezpiecznych substancji. Mogą być więc szkodliwe dla ludzi i zwierząt domowych.

Reklama

Sposoby na mrówki w domu

W walce z mrówkami najważniejsza jest profilaktyka. Musimy uważnie sprzątać z widocznych miejsc wszystkie resztki jedzenia, przecierać blaty i stoły, zamiatać i odkurzać podłogę. Warto zwracać uwagę głównie na dokładne uprzątnięcie cukru i wszelkich słodkich resztek, które najbardziej przyciągają mrówki do domu. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko pojawienia się tych uciążliwych owadów.

Ważną czynnością, którą należy wykonać, aby pozbyć się mrówek z domu, jest odnalezienie ich gniazda. Nie jest to trudne zadanie, ponieważ owady te poruszają się po ściśle wyznaczonych ścieżkach. Wystarczy więc śledzić ich trasy, aby dotrzeć do gniazda.

W walce z tymi owadami najlepiej wykorzystać nielubiane przez nie zapachy, a tych jest całkiem sporo. Zalicza się do nich:

sok z cytryny,

ocet,

soda oczyszczona,

pieprz,

goździki,

cynamon,

majeranek,

bazylia,

tymianek,

lawenda,

pokrzywa,

mięta,

piołun,

terpentyna,

wazelina,

olejki eteryczne (lawendowy, cytrynowy, cynamonowy, miętowy),

płyn do mycia naczyń.

Wybrany środek wystarczy rozsypać lub rozlać w okolicach ich gniazda lub na trasach, które do niego prowadzą. Nielubiany zapach skutecznie odstraszy owady i spowoduje ich ucieczkę z naszego domu.

Inny sposób na mrówki w domu polega na przygotowaniu wyciągu z czosnku, którego woni mrówki również nie tolerują. W tym celu należy rozgnieść kilka ząbków tego warzywa, zalać je wodą i odstawić na dobę w ciepłe miejsce. Następnie miksturę trzeba przelać do butelki z dozownikiem i spryskać nią zlokalizowane wcześniej gniazdo mrówek oraz trasy, po których do niego wędrują.

Sposoby na mrówki w ogrodzie

Mrówki w ogrodzie – podobnie jak w domu – stanowią spory problem. Budują gniazda i drążą korytarze, przez co przesuszają glebę. Ich działalność prowadzi też do odsłonięcia korzeni i bulw roślin. Ponadto osłabiają okazy zaatakowane przez mszyce i inne szkodniki. Rośliny te wydzielają bowiem rosę miodową, którą żywią się mrówki. Mogą też niszczyć pąki i kwiaty w poszukiwaniu nektaru. Mrówki mogą licznie pojawiać się również na trawniku.

Aby skutecznie pozbyć się mrówek z ogrodu, warto uprawiać w nim rośliny, których zapachu owady te nie tolerują. W tej roli sprawdzi się m.in. majeranek, tymianek, lawenda i nagietek. Warto ponadto rozsypać na grządkach cynamon, który odstraszy te niechciane owady, a dodatkowo ochroni rośliny przed chorobami grzybowymi i pomoże zwalczyć pleśń na glebie.

Aby pozbyć się mrówek z ogrodu, można też rozsypać w nim mąkę kukurydzianą. Najlepiej zrobić to w okolicach ich gniazda i na trasie ich wędrówek. Mrówki nie trawią zawartej w niej skrobi. Ta więc w ich organizmach pęcznieje i w konsekwencji prowadzi do ich śmierci.